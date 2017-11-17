صورة “سيلفي” بأميركا جمعت ملكتي جمال إسرائيل والعراق

صورة “سيلفي” غير عادية، نشرتها ملكة جمال إسرائيل Adar Gandelsman في صفحتها بموقع “أنستاغرام” الثلاثاء الماضي، أثارت إعجاب 2582 من متابعيها، وعشرات من التعليقات المرحبة والغاضبة، فإلى جانبها في الصورة ظهرت ملكة جمال العراق، سارة عيدان، وبدت وهي تمد ذراعها خلف رقبتها، في نوع من العناق “الأخوي” تقريباً.

عيدان التي أبصرت النور في 1990 ببغداد، هي أصلاً من مدينة “الحلة” بمحافظة “بابل” في الوسط العراقي، وفقاً لما طالعته “العربية.نت” بسيرتها، المتضمنة أنها عازفة ومطربة وكاتبة أغانٍ، حاصلة على شهاد بفنون الأداء.

وإلى جانب الصورة وصفتها بأنها رائعة

معروف عنها أيضاً أنها بعد عملها في 2009 مع قوات التحالف ببغداد، سافرت إلى الولايات المتحدة، حيث فازت في 2016 بمسابقة ملكة جمال العراق التي أقيمت بولاية “ميشيغان” ثم اختاروها ملكة جمال الكون – العراق “بعد تجريد فيان السليماني من اللقب، لمخالفتها قواعد المسابقة” بعد اكتشاف المنظمين بأنها متزوجة، لذلك تشارك سارة عيدان بمسابقة ملكة جمال الكون هذا العام بعد غياب عراقي عن المسابقة طال 45 سنة، أي بعد مشاركة وجدان سليمان في 1972 بالمسابقة التي جرت في بويرتو ريكو.

“هذه هي ملكة جمال العراق.. إنها رائعة”

أما ملكة جمال إسرائيل أدار غاندلسمان، البالغة 20 سنة، فهي من “عسقلان” وكانت من مجندات الجيش الإسرائيلي حتى مايو الماضي، وفي صفحتها “الأنستاغرامية” التي زارتها “العربية.نت” ووجدت متابعها فيها 15 ألفاً من “الأنستاغراميين” تقريباً، نشرت صورتها بارزة في الأعلى مع ملكة جمال العراق، وإلى جانبها قالت: “هذه هي ملكة جمال العراق.. إنها رائعة”.

في فندق بلانيت هوليوود يختارون ملكة جمال الكون في 26 نوفمبر الجاري

وردت سارة عيدان على الصورة، بنشر نسخة عنها في “أنستاغرامها” أيضاً، مع ثانية جمعتها إلى ملكتي جمال بلدين عربيين آخرين، تشاركان أيضاً بمسابقة ملكة جمال الكون، المقررة يوم 26 نوفمبر الجاري، في صالة The AXIS للعروض، بفندق وكازينو “بلانيت هوليوود لاس فيغاس” المعروف باسم “علاء الدين” سابقاً، وفيه تتنافس متسابقات من 93 دولة، بينها ملكات لبنان ومصر والعراق.

عيدان تبرر الصورة

عن الصورة، كتبت سارة عيدان شرحاً منها في صفحتها بموقع Instagram أيضاً، بررت فيه قيامها بنشرها هي أيضاً في الموقع، وهو ما نجده كبيان منها في صورة تنشرها “العربية.نت” أدناه، مع بعض التعليقات إلى جانب ما كتبت.

بيان من سارة عيدان يشرح الصورة التي جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل

والصورة التي نشرتها هي نسخة عن صورة ملكة جمال إسرائيل معها، وإلى جانبها نشرت عيدان صورة لها مع ملكتي جمال مصر ولبنان المشاركتين بمسابقة ملكة جمال الكون، المقررة يوم 26 نوفمبر الجاري، في صالة The AXIS بفندق وكازينو “بلانيت هوليوود لاس فيغاس” المعروف باسم “علاء الدين” سابقاً، وفيه تتنافس متسابقات من 93 دولة، بينها 3 دول عربية.

شام تايمز

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