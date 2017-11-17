تركيا : نادي قيصري سبور يستضيف مباراة ودية بين أطفال سوريين و أتراك

نظمت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لمديرية الأمن بمحافظة قيصري التركية، مباراة ودية، جمعت الأطفال السوريين المقيمين وعائلاتهم في المدينة، بالأطفال الأتراك، على ملعب نادي قيصري سبور.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أمس الأربعاء، إن نائب رئيس نادي قيصري سبور التركي، قال إن إدارة النادي ستبقى دائماً مشاركة في مشاريع المسؤولية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني، وأضاف: “واليوم بتنظيم من مديرية الأمن في المدينة نستقبل أطفالنا السوريين على هذا الملعب”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes