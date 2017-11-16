ايمن الحكيم يستقيل من تدريب المنتخب السوري لكرة القدم

أعلن مدرب منتخب سورية لكرة القدم أيمن الحكيم يوم الخميس استقالته من تدريب المنتخب الأول للرجال.

وقال الحكيم في بيان وزعه الاتحاد “أنا فخور بما قدمته وأنجزته للكرة السورية والمنتخب الوطني خلال الفترة الماضية على المستويين العربي والقاري، وأؤكد أنني مرتاح لما حققته لأبناء سوريا العظيمة التي عملت صادقاً لرسم الفرحة لشعبها في الظروف الصعبة”.

أضاف: “من هنا أشدد على أن أحداً لا يملي علي ما أفعله وتحديداً لناحية الاستقالة من مهمتي الوطنية التي أفخر بالقيام بها”، مضيفاً “استنادًا للتصريحات الأخيرة لرئيس اتحاد الكرة صلاح رمضان المتعلقة بمهمتي والحديث عن نية التعاقد مع مدرب أجنبي فإنني أتقدم لرئيس لجنة المنتخبات الوطنية مدير المنتخب فادي الدباس بالاستقالة متمنياً لإدارة المنتخب واللاعبين التوفيق وتحقيق النجاح المطلوب”.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد فادي دباس لوكالة فرانس برس أن استقالة الحكيم ستوضع: “على طاولة الاجتماع القادم لاتحاد الكرة للبت فيها وسنتخذ الإجراء المناسب بما فيه مصلحة الكرة السورية”.

وتولى الحكيم (57 عاماً) تدريب المنتخب السوري مرتين: الأولى لفترة وجيزة لم تتعد بضعة أشهر في العام 2011، والثانية في صيف العام 2016، عندما قاده في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية.

ومكن الحكيم المنتخب من تحقيق أفضل نتيجة له في تصفيات كأس العالم، إذ حل ثالثاً في المجموعة الآسيوية الأولى، وخاض ملحقاً ضد أستراليا، فتعادل ذهابًا (1-1) في ماليزيا، وخسر إياباً (1-2) في سيدني في تشرين الأول الماضي، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

شام تايمز

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