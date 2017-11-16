“يوتيوب” تعترف بالمشكلة التي سببتها لـ”آيفون” وتعد بالحل

أكدت “يوتيوب” بأنها تعمل لحل المشكلة التي يسببها التطبيق على أجهزة “آيفون” وآيباد”، في استنزاف البطارية.

ونشرت “يوتيوب” على حسابها في “تويتر”، أن “هذا الأمر نحن نعمل على إصلاحه بسرعة”، في حين، نصح خبراء أن يتم فتح التطبيق عبر المتصفح ريثما يتم حل المشكلة.

وازدادت شكاوي مستخدمي “آيفون” و”آيباد” منذ أطلقت “أبل” نظامها المحدث “iOS 11″، من أن تطبيق “يوتيوب” يستهلك شحن البطارية بشكل مبالغ فيه.

وتضيع طاقة البطارية لدى مستخدمي أجهزة “أبل”، حتى لو كان التطبيق غير مفعّل، مايتطلب من المستخدمين حذف التطبيق.

شام تايمز

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