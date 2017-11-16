مدير الأسعار: الشركة خالفت التعرفة المحددة من الوزارة .. الشركة السورية للنقل والسياحة تخالف تعرفة التجارة الداخلية لأجور النقل إلى دير الزور

تعتبر المرجة بالنسبة لأبناء محافظه دير الزور عقدة مواصلات للانطلاق منها ووجهة للقادمين إليها، وتجد بين مقاهيها عشرات السماسرة يجولون بين مقهى وآخر بحثاً عن مسافرين إلى مدينة دير الزور بعد أن غابت أسماء مدن ريف المحافظة من الميادين إلى العشارة والبوكمال فلم يعد يتردد صدى أسمائها في أرجاء المرجة بحثاً عن ركاب إليها بانتظار انتهاء الحرب هناك، فلكل فترة زمنية من سنوات الحرب وجهتها وأسعارها وطرقها.

وتبدو أسعار النقل سابقاً وحالياً إلى مركز المحافظة أو ريفها مرتفعه كما يؤكد محمد العويد – من أبناء دير الزور – أن أسعار النقل إلى محافظة دير الزور وريفها ارتفعت عشرات الأضعاف خلال سنوات الحرب، فمن 300 ليرة لثمن تذكرة الباص قبل الحرب وخمس ساعات للوصول من دمشق إلى ريف دير الزور وصل ثمن التذكرة إلى 60 ألفاً قبل ثلاثة أشهر وبرحلة تستغرق زمنياً ثلاثة أو أربعة أيام.

على حين يؤكد أحمد الحمد أن السفر إلى مدينة دير الزور مؤخراً وبعد تأمين طريق دمشق دير الزور أصبح أسهل وبدأت الباصات والفانات رحلاتها لكن أيضاً بأسعار خيالية مسجلة على أسعار بورصة السائقين سعر التذكرة أصبح 10 آلاف ليرة للباص سعة 45 راكبا و20 ألف ليرة للفان سعة 12 راكباً.

ويبين أنه كان من المنتظر أن تكون أسعار النقل أقل من ذلك وخصوصاً أن الطريق أصبح آمنا لكن ذلك لا يجدي نفعا فأصحاب البولمانات يبحثون عن الربح.

ارتفاع تكاليف السفر إلى دير الزور خلال سنوات الحرب والمبالغ الخيالية التي كانت تدفع ثمناً لتذكرة الوصول إلى المدينة واستغلال أصحاب البولمانات الخاصة للنقل للعائدين إلى مدينتهم حدا بالشركة السورية للنقل السياحي بتوجيه من وزير السياحة لمحاولة حجز نصيب لها من كعكة السفر إلى المدينة عبر بولماناتها بسعر 5 آلاف ليرة للتذكرة وهو سعر التكلفة وفقاً لما أعلنه وزير السياحة في وقت سابق.

هذه المسألة قادتنا إلى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود الذي أكد لـ«الوطن» أن الوزارة لم تصدر أي تعرفة جديدة تخص وسائط نقل الركاب بين المحافظات، مبيناً أن القرار 1435 تاريخ 20 حزيران 2016 حدد أجرة نقل الركاب إلى مدينة دير الزور بسعر هامشي بين 1150- 1325 وذلك بعد تعديل سعر الليتر من مادة المازوت من 135 ليره لليتر إلى 185 ليرة.

وأكد مقصود أنه لم يتم تحديد تعرفة خاصة بالشركة السورية للنقل ويطبق عليها ما يطبق على قطاع شركات النقل الخاصة من حيث احتساب التعرفة الكيلو مترية والذي حدد سعر الكيلومتر للبولمان 45 شخصاً خمس ليرات ونصف ولبولمانات رجال الأعمال أكثر من ست ليرات ونصف الليرة وذلك وفقا للقرار 1823 تاريخ 15-12-2016، وأنهم الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسعير أجرة الركاب في وسائط النقل بين مراكز المحافظات.

بدوره بين مدير عام الشركة السورية للنقل السياحي فايز منصور أن التكلفة الحقيقية لرحلة السفر إلى دير الزور تتعدى 8500 ليرة للراكب الواحد.

ولا ينفي مدير عام السورية للنقل أن عملية تسعير تذكرة الركوب هي من اختصاص وزارة التجارة الداخلية من دون بيان آلية التسعير التي اتبعتها الشركة في تحديد أجرة الركوب للمسافر بـ5 آلاف ليرة متجاوزين التسعيرة الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام نصر اللـه بين أن الشركة السورية للنقل والسياحة تخالف التعرفة الموضوعة من وزارة التجارة لجهة الإعلان بسعر زائد وتقاضي مبلغاً زائداً عن التعرفة المحددة.

ووعد نصر اللـه بتسيير الدوريات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفات المرتكبة من الشركة السورية للنقل والسياحة وأي شركة خاصة تتقاضى أجوراً زائدة عن التعرفة المحددة من الوزارة.

الوطن

شام تايمز

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