اليوم نتائج مفاضلة التعليم المفتوح بجامعة دمشق وقبول 12 ألف طالب وطالبة .. نائب رئيس جامعة دمشق : الرسوم الجديدة لا تشمل الطلاب المقبولين هذا العام

كشفت صفاء أوتاني نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح أنه من المتوقع أن تصدر نتائج مفاضلات التعليم المفتوح اليوم الخميس وفي حال حدوث أي طارئ تصدر الأحد القادم على أقصى تقدير، مبينة أن عدد الطلاب الذين تقدموا للمفاضلات في المراكز المخصصة للتسجيل تجاوزوا الـ16 ألف طالب وطالبة، مؤكدة أنه من المقرر قبول نحو 12 ألف طالب من عدد المتقدمين.

ونوهت أوتاني بتكثيف الجهود لإصدار الحدود الدنيا للمفاضلة والقوائم الاسمية للطلاب المقبولين اليوم في مفاضلات المفتوح الخاصة بشهادات العلمي والأدبي والمهني (صناعة وتجارة)، وطلاب الثانويات الفندقية والزراعية والنفط والنقل فتسجيلهم في مركز التعليم المفتوح. ، بما فيها مفاضلات ذوي الشهداء، وجرحى الجيش وذويهم، وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المواطنات السوريات ومن في حكمهم، والطلاب العرب والأجانب، إضافة إلى مفاضلة خريجي المعاهد المتوسطة عبر قبول 5 بالمئة من الأعداد المطلوبة بما يحقق التوافق بين المعهد والدراسية.

ولفتت أوتاني إلى إجراء عملية «التشييك» على المسجلين ومطابقتهم للاختصاصات والبرامج المحددة في نظام التعليم المفتوح والتي تشمل المحاسبة وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإعلام ورياض الأطفال والدراسات القانونية، والدراسات الدولية الدبلوماسية، مع ضرورة طرح برامج جديدة خلال المرحلة القادمة.

علما أن 50 بالمئة من المفاضلة للطلاب المستجدين الحديثين في عام 2016/2017، إضافة إلى 50 بالمئة للطلاب القدامى، تتوزع بين 35 بالمئة منهم بين عام 2006 و2015، و15 بالمئة لما قبل عام 2006، ضمن إطار إتاحة الفرصة لتسجيل أكبر شريحة ممكنة من الطلاب.

وأكدت أوتاني أن ما يميز هذا العام أن التسجيل وبدء دوام الطلاب في التعليم المفتوح سيكون في آن معاً، الأمر الذي ينعكس على مصلحة الطلاب في الحصول على الكتب الجامعية والتسجيل على البرامج، يبدأ الدوام اعتبارا من الأسبوع القادم يومي السبت والأحد، وذلك مقارنة مع الأعوام السابقة التي كان يداوم الطالب فيها قبل أن يسجل ولاسيما في ظل حدوث تأخير لتسجيل مختلف الطلاب في البرامج، حيث إن هذا الموضوع تم تلافيه وأصبح هناك أريحية للبدء ضمن التقويم الجامعي.

وبينت أوتاني أن تسجيل الطلاب على برامج المفتوح بعد قبولهم سيكون وفق الرسوم المعلن عنها والمقدرة بـ5 آلاف ليرة للمادة الواحدة وحتى الراسبة، مبينة أن الرسوم الجديدة للمفتوح تطبق اعتبارا من العام القادم بموجب قرار مجلس التعليم العالي، وذلك بتقاضي 6500 ليرة بالنسبة للمادة التي يرسب فيها الطالب للمرة الأولى، و7500 ليرة سورية للمرة الثانية، معتبرة أن جميع الطلاب القدامى والمقبولين حالياً يعاملون على الرسوم الحالية دون أي زيادة على قيمة الرسوم.

ولفتت نائبة رئيس الجامعة إلى فتح باب التقدم لطلبات النقل والتحويل المتماثل وإعادة الارتباط على أن يستمر قبول الطلبات حتى الشهر، كما منحت المهلة ذاتها لتسجيل الطلاب القدامى في التعليم المفتوح، مضيفة في سياقه أن مفاضلة دبلوم التعليم المفتوح يعتبر برنامجاً خاصاً بالدراسات العليا لمدة عام،

منوهة بأنه سيتم قبول 445 طالباً وطالبة في دبلوم التأهيل التربوي للمفتوح وذلك قريبا جداً بعد صدور مفاضلة الدراسات العليا للماجستيرات الأكاديمية والتأهيل والتخصص.

يشار إلى وجود دراسة كاملة وإعادة تقييم للتعليم المفتوح في الجامعات وربط برامجها مع الحاجة وأهميتها في سوق العمل ضمن رؤية لوزارة التعليم العالي.

الوطن

شام تايمز

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