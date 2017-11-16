سوري و إماراتي و صيني يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في آسيا

دخل عمر عبد الرحمن عموري، نجم المنتخب الإماراتي ونادي العين لكرة القدم، القائمة النهائية للاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017.

ويتنافس نجم الإمارات، على جائزة أفضل لاعب في آسيا، مع كل من الدولي السوري عمر خريبين، لاعب الهلال السعودي، والصيني وو لي، لاعب جوانجزو إيفرجراند.

وينفرد عموري عن منافسيه، بأنه أصبح اللاعب الوحيد الذي يدخل القائمة النهائية لأفضل لاعبي آسيا للعام الثالث على التوالي.

وضمت القائمة النهائية لعام 2015، عمر عبدالرحمن والتي فاز بجائزتها الإماراتي أحمد خليل. ثم توج عموري بالجائزة في العام الماضي، عندما اختير أفضل لاعب في آسيا، بعد وصول العين إلى نهائي دوري الأبطال.

أما خريبين، فقد بات أول سوري يترشح لنيل اللقب منذ بداية تبني الاتحاد الآسيوي للجائزة، عام 1984.

وقاد خربين فريقه الهلال السعودي، إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ويتصدر قائمة الهدافين في البطولة برصيد تسعة أهداف، إلى جانب البرازيلي هالك، لاعب شنغهاي الصيني، الذي خرج من المنافسة.

ويواجه الهلال نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت المقبل.

(RT)

شام تايمز

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