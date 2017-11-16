بالفيديو .. لحظة تحطم سلم كهربائي في الصين

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لحظة تحطم سلم كهربائي في أحد الشوارع الصينية، حيث شوهد المارة وهم يبتعدون عن المكان خشية أن يصابوا بأي أذى جراء تحطم السلم الكهربائي.

وعلى الرغم من أن السلم الكهربائي تحطم بشكل كامل إلا أنه استمر بالدوران حتى نهاية الفيديو، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبحسب التقارير فإن عمال الصيانة وصلوا إلى المكان بعد وقت قصير وبدؤوا بإخلاء الحطام تجهيزاً لإعادة بنائه.

ولحسن الحظ لم يصب أحد في الحادث بأي أذى لأن السلم كان خالياً من المستخدمين أثناء تحطمه. وقد تم تصوير الحادث في ساحة ووليديان، في مدينة تشونغ تشينغ جنوب غرب الصين.

يذكر بأن سلسلة من حوادث السلالم الكهربائية المؤسفة وقعت في الصين على مدى الأعوام القليلة الماضية، وأودت بحياة العشرات من الأشخاص، ما دفع السلطات الصينية إلى شن حملة لإعادة بناء السلالم الكهربائية على مستوى البلاد، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

شام تايمز

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