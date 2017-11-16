أحلام تكشف سراً بعد خروجها من برنامج ” ذا فويس “

أعلنت النجمة الاماراتية #أحلام بعد خروجها من لجنة تحكيم ( ذا فويس ) أنه لا علاقة لأغنية ” قولو لقطر” بقرار استبدالها في لجنة حكام برنامج المواهب ذا فويس، والاستعانة بالمطربة نوال الكويتية، بدلاً عنها، وذلك على عكس ما أشيع أخيراً .

وأوضحت النجمة الإماراتية أحلام أنه لم يطلب منها أي شخص في الامارات المشاركة في الأغنية، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر “لم يطلب مني أي شخص في الإمارات لا شاعر ولا ملحن، ولا موزع ولا فنان أني أعمل عمل وطني لبلدي الإمارات ورفضت” ثم أضافت “أتشرف بأي عمل لبلادي”، كما كتبت “بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني”.

وفي سياق متصل، أثارت المطربة أحلام قلق متابعيها في تغريدة منفصلة سابقة لها جاء فيها، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “اللهم يا من لا تضيع ودائعه أستودعك نفسي وديني وبيتي وأهلي ومالي وخواتيم أعمالي فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين”.

وفاجأ القرار الذي اتخذته محطة ام بي سي الجميع، لاسيما وأن المطربة أحلام قد انتهت من تصوير المراحل الأولى للبرنامج برفقة باقي أعضاء اللجنة إليسا وعاصي الحلاني ومحمد حماقي، تمهيداً للاستعداد لدخول مرحلة العرض المباشر، وذلك بعد استقرار كل مدرب على فريقه، واستعدادهم لدخول مرحلة العرض المباشر بعد استقرار كل مدرب على فريقه.

ولا يزال مصير البرنامج، الذي كان من المقرر عرض أولى حلقاته مع مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم، مجهولاً حتى الآن، إلا أنه أصبح من المؤكد أن التوجه الحالي ينصب نحو تأجيل عرض البرنامج، حيث سيتم تسجيل الحلقات واختيار المشتركين مجدداً، بعد انضمام الفنانة نوال إلى لجنة التحكيم.

شام تايمز

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