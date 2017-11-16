العثور على بيضة ” ديناصور ” نادرة في سيبيريا

اكتشف علماء روس في منطقة كيميروفسكايا السيبيرية، بيضة حجرية من العصر الطباشيري، و نشرت مجلة “Historical Biology”، أن علماء من معهد الأحافير، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومن ثلاث جامعات روسية في منطقة كيميروفسكايا، وجدوا بيضة حجرية لديناصور يعود تاريخه إلى العصر الطباشيري، وهو الاكتشاف الاول من نوعه في روسيا.

وقال بافل سكوتشاس وزملاؤه من جامعة بطرسبورغ، إن اكتشاف أجزاء من بيضة حجرية لديناصور في قرية شيستاكوفو، يعد اكتشافا تاريخيا مهما لنا، لأنها المرة الأولى التي نجد في روسيا بقايا تعود إلى العصر الطباشيري، فهذه البيضة تعود لمفترس”الترودون”، وهو من فصيلة الديناصورات الطائرة.

ولم يعرف العلماء إلا نماذج قليلة من بيضات الديناصورات الحجرية، إلا أن الصورة اختلفت كليا في العشرين سنة الماضية، فقد تعرف العلماء على المئات من البيضات المتحجرة للديناصورات من مختلف الأنواع.

فقد وجد علماء الحفريات مجموعة من “مقابر البيضات” في شمال الصين وفي صحراء غوبي المنغولية، وعشرات البيضات لأكبر الديناصورات في الأرجنتين، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية، وبفضل هذه الاكتشافات، تبين أن بعض أنواع الديناصورات تنتمي لحيوانات “الدم الحار”، التي تحتضن بيضاتها حتى فترة تفقيس البيضات مثل الطيور في وقتنا الحالي.

وتعد قرية شيستاكوفو جنوب منطقة كيميروفسكايا والمناطق المحيطة، “عاصمة” لديناصورات سيبيريا، فهناك وجد العلماء خلال فترات مختلفة، بقايا زواحف ضخمة تعود للحقبة الوسطى.

ولن يتسنى للعلماء في الوقت القريب من معرفة نوع الديناصورات التي تعود إليها هذه البيضة الحجرية، إلا بعد دراسة أوجه الشبه بين هذه البيضة والبيضات الأخرى التي اكتشفت في منغوليا والصين، عندها يمكن تحديد النوع والظروف التي عاشت فيها مخلوقات تلك الحقبة التاريخية.

شام تايمز

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