إلى جانب ارتكابه عدة اعتداءات أخرى .. ألمانيا : اعتقال شاب ألماني ضرب شاباً سورياً بـ ” مطرقة ” على وجهه !

أصدرت المحكمة الإقليمية بمدينة نويبراندنبرغ، بولاية مكلنبورغ-فوربومرن الألمانية، مذكرة اعتقال بحق شاب، بتهمة التسبب بإصابات خطيرة وتوجيهه الإهانات.

وقالت إذاعة شمال ألمانيا “نورددويتشر روندفونك”، أول أمس الاثنين، إنه تم اعتقال الشاب المتهم (20 عاماً)، والمنحدر من مدينة نوبيراندنبرغ، الأحد الماضي.

وبحسب الشرطة، فقد هاجم المتهم عدة رجال، من بينهم رجال من أصول أجنبية، في عطلة نهاية الأسبوع، حيث اتهم الشاب بضرب سوري بمطرقة على وجهه، في وقت كان فيه مخموراً.

وقال متحدث باسم المحكمة إن المتهم رمى بعد ذلك “أصص زرع” على رجل ألماني من أصل عراقي، من شرفة شقته في الطابق الخامس، ووجه إليه الشتائم، وطارده حاملاً سلاحاً يشبه المطرقة.

ووفقاً للإدعاء، فإن الشاب لم يكتفي بتلك الأفعال بل قام الأحد الماضي، بتهديد رجل بمقص، في أحد مراقص المدينة.

وأشارت الإذاعة إلى أن الشاب من أصحاب السوابق، حيث هاجم في وقت سابق أحد موظفي إنفاذ القانون، وتسبب بإصابته إصابة جسدية، إضافة للعديد من أعمال العنف الأخرى.

ومثل الشاب، أول أمس الاثنين، أمام المحكمة، دون أن يدلي بأية أقوال.

المصدر : NDR

شام تايمز

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