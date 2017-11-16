صحيفة أردنية : آلاف اللاجئين السوريين يزاحمون أبناء محافظة على الخدمات و فرص العمل

قالت صحيفة “الغد” الأردنية، الثلاثاء، إن لاجئين سوريين بمحافظة الكرك يزاحمون أبناء المحافظة على فرص العمل المحدودة، فيما يشكل عددهم الذي يتجاوز 17 ألف لاجئ وفق إحصائيات رسمية ضغطا على مختلف الخدمات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي لم تسمه، أن زهاء 6 آلاف فرصة عمل يشغلها اللاجئون السوريون بمحافظة الكرك، بالإضافة الى عمالة الأطفال من اللاجئين التي تنتشر بشكل كبير ويعملون بمختلف المهن.

وتشير بيانات رسمية من دائرة الإحصاءات العامة ان اللاجئين يتوزعون على جميع مناطق المحافظة، ولا تكاد تخلو بلدة من الوجود السوري، بحسب الصحيفة،

كما نقلت عن مسؤولين وسكان في المحافظة قولهم، إن “الوجود السوري رغم انخفاض نسبته قياسا بمختلف المحافظات، الا انه أصبح يشكل عبئا على الخدمات بالإضافة الى ان اللاجئ السوري يزاحم المواطن على فرص العمل القليلة أصلا”.

وقال رئيس بلدية مؤتة والمزار الجنوبي وهي المنطقة التي تضم اكبر عدد من اللاجئين بالمحافظة، ان الوجود السوري أصبح يضغط على الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف النواحي، بالإضافة الى ان اللاجئين ساهموا في التضييق على الشباب الأردنيين في الحصول على فرص العمل المختلفة المتاحة وهي قليلة بمحافظة الكرك.

وأشار الى ان عمل الجمعيات الخيرية بالمحافظة أصبح موجها بشكل كبير الى اللاجئين السوريين، في حين ان هناك مواطنين بالمحافظة يعانون الفقر والعوز وبحاجة ماسة الى نشاط تلك الجمعيات.

ويشكو سكان بالكرك، بحسب الصحيفة، من ان اللاجئين السوريين أصبحوا يشكلون ضغطا على المدارس بالمحافظة، ما ادى الى عودة نظام الفترتين وازدحام المدارس الذي سيسهم في تردي التعليم.

شام تايمز

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