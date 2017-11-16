صحيفة بريطانية : ” رمي عقب سيجارة ” يهدد طالب لجوء سوري بالترحيل !

قالت صحيفة “غارديان” البريطانية، إن أوراق شاب سوري تقدم للحصول على حق اللجوء فى بريطانيا أصبحت مهددة، بسبب فرض غرامة عليه قيمتها 80 جنيها استرلينياً، بعد إلقائه “عقب سجائر” في شارع بالعاصمة لندن.

وأضافت الصحيفة، يوم الأحد الماضي (12/11)، إن “طلب اللجوء الذي تقدم به شاب سوري يبلغ من العمر 27 عاماً، وطلب عدم الكشف عن اسمه، أُعيد النظر فيه من قبل وزارة الداخلية البريطانية، بعدما دفع الشاب غرامة مالية مقدارها 80 جنيهاً استرلينياً بسبب إلقائه (عقب سيجارة) على الأرض، وهو المبلغ الذى يتجاوز ما يحصل عليه الشاب من معونات مالية توفرها له الدولة لمدة أسبوعين”.

وألقى الشاب السوري “عقب سيجارته” في أحد الشوارع بمنطقة “إيلينغ”، وبسبب عدم إتقانه اللغة الإنكليزية لم يفهم أنه ارتكب مخالفة، وتضيف الصحيفة في تقريرها أن طرفا ثالثاً دفع الغرامة التي لم يستطع الشاب تحملها.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على صعوبة رحلة فرار الشاب من سوريا، إذ خاض رحلة محفوفة بالمخاطر عبر الأردن ومصر وليبيا، ثم أبحر فى قارب إلى إيطاليا، وبعدها سافر إلى فرنسا، وأخيرا وصل إلى المملكة المتحدة فى العام الماضى، وتقدم بطلب للجوء.

وبرميه للسيجارة، فقد عرض الشاب السوري طلب لجوئه للخطر، وذكرت الصحيفة أنه في حال فشل في تسديد المبلغ، فإن ذلك سيعني فرض غرامة أكبر، ودفع تكاليف محاكمة وفتح سجل جنائي، الأمر الذي سيؤثر على طلب لجوئه.

ونقلت الصحيفة عن اللاجئ قوله: “لقد مررت برحلة لجوء محفوفة بالمخاطر إلى أن وصلت لبريطانيا، لا أصدق أن ما يحصل الآن سببه رمي عقب سيجارة في الشارع، هذا الفعل لا يعتبر جريمة في سوريا”.

شام تايمز

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