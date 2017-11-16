دراسة : الاذكياء قادة فاشلون وأقل فعالية للتعامل كقادة في واقع الحياة

اظهرت دراسة جديدة أن الأذكياء أقل فعالية للتعامل كقادة في واقع الحياة.

ونقلت وسائل اعلام عن باحثين من جامعة لوزان الفرنسية نشرت في مجلة علم النفس التطبيقي، قولهم” أن “نسبة الذكاء المرتفعة قد تجعل منك قائدًا رائعا لكن عند نقطة معينة”.

وقام الباحثون بتعيين 379 قادة من المستوى المتوسط العاملين في شركات خاصة بـ 30 دولة أوروبية، وفي مجموعات متنوعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المصرفية، والاتصالات، والضيافة والتجزئة، وطلب منهم جميعا إكمال استبيان الشخصية واختبار الذكاء، واختبار Wonderlic Personnel.

وكان متوسط عمر المشاركين يبلغ 38، كما أن 27 في المئة منهم من النساء، بالإضافة إلى أن متوسط معدل الذكاء للمشاركين 111، حيث يعتبر متوسط معدل الذكاء الإنسان العادي 100.

ووجدوا أن النساء أفضل من الرجال بشكل عام، وكبار السن أفضل قليلا من القادة الأصغر سنا.

وتوصل الباحثون الى وجود علاقة إيجابية بين الذكاء وقدرات القيادة، لكن إن وصل معدل الذكاء نحو 120 تبدأ العلاقة عكسية، كما وجدوا أن القادة الذين حظيوا بمعدلات ذكاء أعلى من 120 كان مستواهم في القيادة التحويلية والفعالة أقل مقارنة بالمشاركين الأقل ذكاءً.

ويشير فريق الباحثين أيضا إلى أنهم لا يستطيعون تحديد معدل الذكاء المثالي للقائد، لأن ذلك قد يعتمد على معدل الذكاء للمرؤوسين.

ويشار الى ان دراسة سابقة وجدت أن الأشخاص الأذكياء هم أكثر قابلية من الأشخاص الأقل ذكاء لخلق صور نمطية عن الآخرين

شام تايمز

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