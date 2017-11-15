الدانمارك تسحق إيرلندا وتحصد تذكرة التأهل إلى مونديال روسيا

حصد منتخب الدنمارك تذكرة التأهل إلى بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا في العام المقبل بعد أن حقق الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه إيرلندا بنتيجة 5-1 في جولة الإياب للملحق الفاصل لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة للمونديال.

تقدم شان دوفي في الدقيقة 6 لصالح إيرلندا ولكن عقاب المنتخب الدنماركي كان قاسياً وسجل لاعبوه رباعية عن طريق أندرياس كريستينسن في الدقيقة 29 وكريستيان إيريكسن “هاتريك” في الدقائق 32 و63 و74 واختتم مهرجان الأهداف نيكلاس بيدينتر من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل دون أهداف بين المنتخبين ليصعد منتخب الدنمارك للمونديال بعد غيابه عن بطولة كأس العالم الماضية في عام 2014 ويضمن المشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.

عوامل التفوق

الدنمارك حصد الفوز على حساب نظيره إيرلندا لعدة عوامل على رأسها الدور الرائع الذي لعبه كريستيان إيريكسن صانع ألعاب توتنهام الإنجليزي الذي سجل هاتريك وقدم مباراة العمر ورجح كفة الدنمارك بشكل واضح.

ويبقى التفوق المهاري سبباً واضحاً لصالح الدنمارك خاصة أن المنتخب الإيرلندي فشل في الحفاظ على تقدمه وتأثر لاعبوه بالضغوط الجماهيرية بجانب عدم إحكام الرقابة على هجوم الدنمارك.. ولم تفلح تغييرات المدرب مارتن أونيل في صناعة الفارق أمام المنتخب الدنماركي.

بداية لم تشفع لأصحاب الأرض

كانت البداية قوية من المنتخب الإيرلندي الذي سيطر على وسط الملعب وبدأ بهجمات سريعة تغلبت على برودة الطقس، ونجح شان دوفي في الدقيقة 6 من عمر اللقاء مستغلاً كرة عرضية في عمق الدفاعات حولها اللاعب ببراعة في شباك الدنمارك.

ازداد إيقاع اللقاء سرعة بعد هدف إيرلندا المبكر مع هجمة قادها كريستيان إيريكسن وأبعد ميرفي كرة عرضية قوية وتعرض يانز لارسين لإصابة خفيفة

فرض منتخب الدنمارك ضغطاً على دفاع إيرلندا بعد مرور ربع ساعة وأهدر سيستو فرصة كبيرة للتسجيل لصالح الضيوف ورد هاري أرتير بتسديدة قوية ضاعت على مرمى الدنمارك.

وفي الدقيقة 29 ، نجح كريستينسن مهاجم الدنمارك في تسجيل هدف التعادل سريعاً مستغلاً فرصة خطيرة ليحول الكرة داخل الشباك قبل أن ينهار الدفاع الإيرلندي أمام هجوم الدنمارك، ويسجل إيريكسن الهدف الثاني في الدقيقة 32 وهز الشباك ببراعة.

حاول منتخب إيرلندا العودة للمباراة ببعض التمريرات في وسط الملعب ولكن السيطرة الدنماركية حالت دون صناعة فرص جديدة على المرمى حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الدنمارك.

تغييرات من أجل الحسم

أونيل لجأ لإجراء تغييرين مع بداية الشوط الثاني بنزول ويسلي هولاهان وآيدين ماكجايدي على حساب آرتر وميلر أملاً في تنشيط الملعب وواصل المنتخب الدنماركي السيطرة والضغط على دفاع الدنمارك بفرصة قريبة على دفاع إيرلندا.

وأجرى منتخب الدنمارك تغييراً بنزول بيتر إنكيرسين في الدقيقة 54 وأهدر إيريكسن محاولة قريبة على المرمى قبل أن يحرز إيريكسن الهدف الثالث في الدقيقة 63 لصالح الدنمارك ويتوج مجهوده.

وأشرك منتخب الدنمارك ثاني تغييراته بنزول أندرياس كورناليس بينما دفع منتخب إيرلندا باللاعب شان لونج ولكن إيريكسن قتل أحلام إيرلندا في العودة للمباراة بهدف رابع في الدقيقة 71 ليسجل الهاتريك.

أبعد دفاع إيرلندا فرصة آخرى للدنمارك مع استسلام تام لأصحاب الأرض وشارك بيدينتر في الدقائق الأخيرة وحصل المنتخب الدنماركي على ضربة جزاء ليسجل منها اللاعب البديل الهدف الخامس ويصعد الدنمارك للمونديال.

كووورة

شام تايمز

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