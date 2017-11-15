مارادونا يطالب بالعودة لتدريب الأرجنتين .. سامباولي يكشف أكثر ما يقلقه

رد أسطورة الكرة الأرجنتينية ديجو أرماندو مارادونا، على خسارة منتخب بلاده اليوم 2-4 أمام منتخب نيجيريا في لقاء ودي، بالمطالبة بالعودة لقيادة منتخب التانجو من جديد، في تلميح لضرورة إقالة المدرب الحالي خورخي سامباولي.

مطالبة مارادونا الذي يتعافى حاليا من عملية جراحية أجراها في الكتف بالإمارات، جاءت من خلال صفحته على موقع انستجرام، حيث عرض إحصائية تظهر أنه حقق الفوز في 75% من المباريات التي خاضها المنتخب الأرجنتيني تحت قيادته خلال الفترة ما بين عامي 2008-2010.

وأرفق مارادونا الجدول بتساؤل: “من فاز أكثر؟ دعونا نستخلص الاستنتاجات..أنا منزعج لأنهم أضاعوا هيبتنا، ولكن الأطفال لا يمكن لومهم”.

وسبق لمارادونا أن هاجم مدرب الأرجنتين الحالي خورخي سامباولي عدة مرات، حتى أنه وصفه بالدجال قبل عدة أيام، وذلك رغم قيادته للتانجو للتأهل الصعب نحو كأس العالم في روسيا.

يذكر أن مارادونا مرتبط حاليا بعقد مع نادي الفجيرة الإماراتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وسبق أن قطع على نفسه وعدا بالصعود بالفريق إلى دوري المحترفين.

سامباولي يكشف أكثر ما يقلقه بعد رباعية نيجيريا

أكد خورخي سامباولي، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، اليوم الثلاثاء عقب الخسارة بنتيجة مفاجئة (2-4) أمام نيجيريا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2018 بروسيا، أن قلقه الأكبر عندما يكون فريقه متأخرا في النتيجة.

وصرح سامباولي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “الفريق لديه القدرة والإمكانات الفردية التي تمنحك الثقة في أنك ستعود في النتيجة بأي وقت إذا ما حدثت مثل هذه المواقف. ما يقلقني هو ما حدث اليوم، ولكن حسنا، نعرف أن هذه هي النقاط التي علينا تحسينها”.

وأضاف: “حاولنا العودة في النتيجة ولكن لم تكن لدينا نفس قدرة الشوط الأول، حيث كانت الفوارق كبيرة، وأعتقد أن الأرجنتين استحقت نتيجة أفضل”.

وأوضح: “لعبنا بمستوى مرتفع للغاية في الشوط الأول، وكنا نستحق التقدم بفارق أربعة أهداف. سنجري تقييما مستمرا قبل المونديال. هذه المباريات تمنحنا إمكانية تقييم الأمور والخروج بنتائج”.

إلا أن سامباولي أبدى تفاؤله في الوقت ذاته وأكد أن الأرجنتين يمكنها التغلب على أي منافس عندما تكون في مستواها الطبيعي.

كووورة

شام تايمز

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