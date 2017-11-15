انجلترا ترغم البرازيل على تعادل سلبي

أجبر المنتخب الإنجليزي ضيفه البرازيلي على الاقتناع بالتعادل 0-0 مساء الثلاثاء عللى ملعب ويمبلي، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا الصيف المقبل.

وهو التعادل السلبي الثاني على التوالي لانجلترا بعد الأول أمام ألمانيا يوم الجمعة على الملعب ذاته، فيما تغلبت البرازيل في وقت سابق على اليابان 3-1.

أجرى مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت 5 تبديلات على تشكيلته التي بدأت المباراة السابقة امام ألمانيا، فلعب جو جوميز في عمق الدفاع منذ البداية إلى جانب هاري ماجواير وجون ستونز، فيما تواجد كايل ووكر على الناحية اليمنى مقابل وجود رايان بيرتراند على الناحية اليسرى، وفي خط الهجوم شارك ماركوس راشفورد مكان تامي أبراهام، ووقف جو هارت بين الخشبات الثلاث على حساب جوردان بيكفورد.

أما مدرب البرازيلي تيتي، فلجأ إلى أسلوب اللعب 4-3-3، بوجود جابريال جيسوس كرأس حربة ومن حوله نيمار وفيليبي كوتينيو، مقابل وجود كاسيميرو كلاعب ارتكاز خلف ثنائي الوسط ريناتو أوجوستو وباولينيو، وتشارك ماركينيوس وميراندا في عمق الدفاع ومن حولهما مارسيو وداني ألفيش.

وسيطر المنتخب البرازيلي على معظم فترات الشوط الأول، فيما افتقد خط الوسط الإنجليزي للفاعلية، وزاد الطين بلة خروج روبن لوفتوس تشيك مصابا في منتصف الشوط، ليدخل مكانه جيسي لينجارد.

أول فرصة جاءت خجولة للبرازيل عبر جيسوس الذي سيطر هارت على رأسية بسهولة في الدقيقة 12، أما التهديد الأول للإنجليز فجاء عن طريق راشفورد الذي انطلق من الناحية اليسرى قبل أن يسدد كرة مركزة سيطر عليها الحارس البرازيلي أليسون بيكر في الدقيقة 18.

وبدا واضحا التفاهم بين نيمار وجيسوس في هجوم البرازيل، لكن الأول عابته الدقة في التسديد من خارج منطقة الجزاء، أما الثاني فوقع ضحية مصيدة التسلل الإنجليزية.

تواصل انسجام نيمار وجيسوس في الشوط الثاني، ومرر الأول كرة داخل منطقة الجزاء سددها الثاني وتصدى لها هارت في الدقيقة 47، وبقيت الأمور هادئة بعدها مع ميل الإنجليز للاعتماد على الهجمات الخاطفة، إلا أن الهدوء غير المعتاد للمهاجم جايمي فاردي، منع فريقه من تشكيل خطورة على المرمى البرازيلي.

وقدم لاعب ليفربول فيليبي كوتينيو مباراة خجولة مع البرازيل، وتم استبداله في منتصف الشوط الثاني بلاعب تشيلسي ويليان، فيما دخل لاعب مانشستر سيتي فرناندينيو مكان أوجوستو، وفي الجانب الآخر دخل دومينيك سولانكي وتامي أبراهام مكان الثنائي فاردي وراشفورد.

تواصلت تبديلات البرازيل، فشارك روبرتو فيرمينو بدلا من جيسوس، وكاد فرناندينيو يفتتح التسجيل في الدقيقة 76 من خلال تسديدة أرضية بعيدة المدى مرت بجوار القائم الأيمن، واحتسب الحكم ركلة حرة للإنجليزي سددها القائد إريك داير بمحاذاة القائم الأيسر.

وضغط البرازيليون في الدقائق العشر الأخيرة بغية إنهاء المباراة فائزين، لكنهم اصطدموا بحسن التنظيم الإنجليزي في الدقاع، وتصدى هارت لكرة قوية سددها باولينيو اثر تمريرة من نيمار في الدقيقة 85.

وبقي الدفاع الإنجليزي متماسكا بفضل تألق لافت للمدافع الشاب جو جوميز الذي كان أفضل لاعبي بلاده في المباراة، واقترب الإنجليز من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89 عندما رقع البديل أشلي يانج كرة من الناحية اليسرى، وصلت غير المراقب سولانكي، لكن الحارس البرازيلي أليسون ضيق الخناق عليه.

كووورة

شام تايمز

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