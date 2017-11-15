في تركيا .. ” قبلة ” تجبر طائرة على العودة للمطار !

في ساعة مبكرة من صباح الأحد، اضطرت طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران التركية إلى قطع الرحلة التي كانت متجهة إلى مدينة بدروم، والعودة مباشرة إلى مطار أتاتورك الدولي الذي أقلعت منه قبل دقائق بسبب شجار اندلع بين الركاب على خلفية “قبلة”.

وحسب صحيفة حرييت التركية، فإن شجارا اندلع بين عدد من الركاب عندما احتج مسافر كانت معه عائلته على قيام زوجين جدد يجلسان في المقعد المحاذي لهما بتقبيل بعضهما بعضا بطريقة مبالغ فيها حسب وصف الصحيفة، الأمر الذي أغضب رب العائلة ودفعه للاعتراض عليهما.

ومع تصاعد التلاسن بين العائلتين الذي كاد يتحول إلى شجار عنيف بالأيدي ودخول العديد من المسافرين في الشجار وقيامهم عن مقاعدهم اضطر قائد الطائرة إلى العودة مباشرة إلى مطار أتاتورك واستعان بالشرطة التي استدعت العائلتين ومنعتهما من الذهاب على الرحلة نفسها التي أقلعت مجددا إلى وجهتها.

شام تايمز

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