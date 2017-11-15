استقبلوها بالدموع .. الجالية السورية في البرازيل تحضر صخرة من تدمر لتحويلها لنصب تذكاري في سان باولو !

قالت وسائل إعلام الاثنين، إن “الجالية السورية في سان باولو بالبرازيل استقبلت يوم الأحد و بعد انتظار دام أكثر من ثلاثة أشهر الصخرة التدمرية القادمة من الجبال التدمرية في سورية عبر البحار لتكون النصب التذكاري الذي يخلد الذكرى المئوية الأولى لتأسيس النادي السوري في ولاية سان باولو البرازيلية”.

وقد استقبل الصخرة التدمرية “القنصل العام للجمهورية العربية السورية في سان باولو الدكتور سامي سلامة، بحضور عدد من أفراد الجالية السورية وأعضاء من النادي السوري في سان باولو”، وفق الإعلام .

وأضافت المصادر أن “ساعة استقبال الصخرة كانت مؤثرة حيث انهمرت دموع البعض، وقام البعض بتقبيلها فرحاً كونها تحمل في طياتها تراب ورائحة الوطن الحبيب، توجتها عبارات الشكر و الامتنان والمحبة لحكومة الجمهورية العربية السورية و قنصليتها العامة في سان باولو اللتان تعاملتا بإيجابية مع طلب الجالية لتزويدها بهذه الصخرة التدمرية والتي تدعو كل فرد من أفراد الجالية السورية إلى الفخر والاعتزاز كونها قادمة من أرض حضارة موغلة في التاريخ نرفع رؤوسنا عالياً بالانتماء إليها وإلى ترابها الغالي، و بعبارة واحدة رددها الجميع شكرا سورية”.

شام تايمز

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