نكسة إيطالية كبرى.. الأزوري يتعادل مع السويد ويغيب عن المونديال .. بوفون يعلن اعتزاله الدولي وسط دموعه .. الحكم الإسباني ماثيو لاهوز يثير جدلا واسعا

فشل المنتخب الإيطالي في الفوز على ضيفه السويدي، وتعادلا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين بملعب جوسيبي مياتزا، بإياب ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018.

وعجز الأزوري عن هز شباك منافسه على مدار شوطي المباراة، لينتزع منتخب السويد بطاقة الصعود لكأس العالم بفضل فوزه ذهابًا بملعبه بهدف نظيف يوم الخميس الماضي، ويسجل أول غياب لإيطاليا عن المونديال منذ ما يقارب 60 عاما.

حاصر منتخب إيطاليا منافسه السويدي، إلا أن الضيوف كانوا منظمين دفاعيًا، والوصول إلى مرماهم كان مهمة شاقة لنجوم الأزوري، بمحاولات غير مؤثرة لماتيو دارميان وبونوتشي وبارزالي ومانولو جابياديني وكاندريفا.

في المقابل حاول الثلاثي تويفونين وماركوس بيرج وإيميل فورسبيرج استغلال أي تعثر للدفاع الإيطالي، إلا أن الأعصاب انفلتت بسبب كثرة الاعتراض على الحكم الإسباني ماتيو لاهوز لعدم احتسابه ركلة جزاء من لمسة يد واضحة.

كما تلقى المنتخب السويدي ضربة مبكرة بإصابة لاعب الوسط ياكوب يوهانسون ليشارك مكانه جوستاف سيفنسون.

ركز الطليان هجماتهم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث كاد أن يسجل إيموبيلي مرتين، الأولى بتسديدة قوية فوق العارضة، ومحاولة أخرى أبعدها الدفاع السويدي من على خط المرمى، بينما أهدر فلورينزي الهجمة الأخطر من مجهود فردي، حيث راوغ المدافع وسدد في جسد الحارس السويدي روبن أولسن.

رمى فينتورا المدير الفني لمنتخب إيطاليا بكل أوراقه الهجومية، حيث أشرك ستيفان الشعراوي وأندريا بيلوتي مكان دارميان ومانولو جابياديني أقل العناصر الهجومية.

واصل المنتخب الإيطالي ضغطه لفك شفرة الدفاع السويدي بمحاولات غير مؤثرة لبونوتشي وإيموبيلي، كما أنقذ روبن أولسن مرماه من النيران الصديقة بكرة ساقطة في المقص الأيسر.

أما البديل إيزاك تيلين الذي شارك في الشوط الثاني، فأهدر انفرادًا تامًا بسبب البطء في تسديد الكرة، كما نال بطاقة صفراء بسبب تدخل عنيف ضد ليوناردو بونوتشي.

لم تنجح تبديلات فينتورا في فك طلاسم الدفاع السويدي، بل كانت محاولات هجومية بتسديدات طائشة لفلورينزي وأخرى ضعيفة لكاندريفا قبل أن يغادر الملعب ليشارك مكانه برنارديسكي.

ضغط منتخب إيطاليا بكل خطوطه في الدقائق الأخيرة، حيث هدد بارولو المرمى بضربتي رأس، بينما سدد الشعراوي كرة قوية أنقذها الحارس السويدي ببراعة في الدقيقة 87.

احتسب الحكم الإسباني 5 دقائق وقت بدل ضائع، لم تشهد سوى إشهار 3 إنذارات لبرنارديسكي وإيموبيلي للتدخل العنيف والحارس السويدي أولسن بسبب إضاعة الوقت.

بوفون يعلن اعتزاله الدولي وسط دموعه

قال جيانلويجي بوفون، قائد وحارس مرمى منتخب إيطاليا إن فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا عار كبير، ليس بسببه، بل بسبب كل شئ.

وقال بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية :”إنه عار، ليس بسببي، بل بسبب كل شئ، بسبب الناس الذين جاءوا، لقد فشلنا في شئ مهم جدًا”.

وأعلن بوفون عن اعتزاله الدولي مع المنتخب الإيطالي وقال :”من المؤسف أن آخر مباراة لي مع المنتخب كانت عدم تأهلنا لكأس العالم”.

وتحدث بوفون عن نحن لم نقلل من أي شئ، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، وخاصة بعد نتيجة المباراة الأولى، لعبنا تحت ضغط كبير، وهناك أشياء فيزيائية وعقلية كانت هنا كما الحال في مباراة الذهاب”.

وأخيرًا تحدث عن الكرة الإيطالية وقال :”لدينا أمل لأن هناك قوة، عناق كبير لكل أولئك الذي دعموني، فينتورا لديه نفس الأخطاء التي لدينا، وجميع الإيطاليين لديهم ذلك”.

الحكم الإسباني ماثيو لاهوز يثير جدلا واسعا في مباراة إيطاليا والسويد

أثار الحكم الإسباني ماثيو لاهوز، الكثير من الجدل خلال قيادته لمباراة إيطاليا والسويد، في إياب الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم 2018.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية “4 ركلات جزاء أثارت الجدل حول أداء الحكم الإسباني لاهوز، فكل من المنتخبين طالب بالحصول على ركلتي جزاء خلال المباراة”.

وأوضحت أن الكرة الأولى كانت لصالح لاعب إيطاليا بارولو، حيث حاول أوجستينسون إعاقته، ما دفع لاعبو الأزوري للمطالبة بركلة جزاء لصالحهم.

أما الركلة الثانية فكانت على الإيطالي دارميان الذي لمس الكرة بيده، وسط غضب سويدي.

ومرة أخرى قطع اللاعب بارزالي الكرة بذراعه، واشتكى مهاجم السويد فورسبرج للحكم، الذي رفض منحه ضربة جزاء.

وأخيرًا طالب دارميان بركلة جزاء على المدافع السويدي لوستيج، لكنه لم يحصل عليها بقرار من الحكم ماثيو لاهوز.

كووورة

شام تايمز

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