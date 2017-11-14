وزارة السياحة : 500 مليون ل.س لتأهيل فندق بادية الشام وفرات الشام على الطريق .. أضرار المنشآت السياحية في دير الزور تفوق 4 مليارات ليرة

وضعت وزارة السياحة السورية خطة للتدخل في محافظة دير الزور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعل المجال السياحي والتنمية السياحية في المحافظة بما فيه ضرورة توجيه جميع شركات النقل السياحية بالتدخل الايجابي في المحافظة وطرح أسعار رمزية وعروض وتسيير رحلات لزيارة المحافظة وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لإعادة تأهيل ما دمره الإرهاب الذي طال المنشآت السياحية.

وفي تصريح خاص كشف وزير السياحة بشر يازجي أن قيمة أضرار المنشآت السياحية بشكل عام في المحافظة تفوق الـ4 مليارات ليرة سورية، مبيناً أنه يتم حالياً تقييم الأضرار من أجل إعادة التأهيل، ووجود أضرار كبيرة على صعيد المدرسة والمعهد الفندقي في دير الزور ومديرية السياحية إضافة إلى المنشآت السياحية الموجودة.

وأشار وزير السياحة إلى أن دير الزور من المحافظات المهمة سياحيا وقد تكون لم تأخذ نصيبها سابقا على صعيد تفعيل التنمية السياحية، مضيفاً إن اليوم هناك خطة وضعتها الوزرة ولاسيما في مجال السياحة الدينية والنهرية للفترات القادمة وتقديم تسهيلات مغرية جداً من أجل إقامة بعض المنشآت الصغيرة، لافتا إلى إجراء زيارة مرتقبة إلى دير الزور بما يمهد تفعيل العمل السياحي في المحافظة بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وذلك ضمن اهتمام مجلس الوزراء.

ونوه يازجي بأن الأمور ستتحسن بشكل كبيرة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى التنسيق مع شركات السياحة لتوجيه رحلات باتجاه دير الزور، ودعم استمرار رحلات الشركة السورية للنقل والسياحة ليصار إلى الغاية الأساسية وهي عودة جميع شركات النقل والسياحة للعمل باتجاه دير الزور.

وبين يازجي أنه يتم العمل على تأهيل فندقي بادية الشام وفرات الشام، علما بأنه تم توقيع العقد على صعيد الفندق الأول بقيمة نصف مليار ليرة سورية تدفع من المستثمر الذي وقع العقد مع شركة المنشآت السياحية التابعة للوزارة،

منوها بأهمية إعادة ترميمه من أجل استقبال الجهات الحكومية وأهالي دير الزور القادمين من خارج القطر والمنظمات الدولية ومختلف وسائل الإعلام، مؤكداً الحاجة الملحة لوجود فندق جيد في دير الزور، لذلك كنا حريصين خلال ثلاثة اجتماعات سابقة لإكمال توقيع العقد، موضحاً أن الفندقين مملوكان للشركة العربية للمنشآت السياحية والتي تشارك في ملكيتها وزارة السياحة.

هذا وبتوجيه من وزارة السياحة تقوم الشركة السورية للنقل والسياحة بتسيير رحلات يومية إلى مدينة دير الزور بأسعار رمزية ضمن إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، للمساهمة في تخفيف أعباء عودة أهالي دير الزور إلى مدينتهم بعد قيام الجيش العربي السوري بتحريرها من رجس الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إليها،

علماً بأن تم تخصيص 6 باصات بمعدل رحلة يومياً بقيمة 5000 ليرة سورية للشخص الواحد، وأن الحجز سيكون بمكتب مؤسسة الكرنك للسياحة والسفر بدمشق في شارع بور سعيد جانب بناء محافظة دمشق.

وفي تصريح قال مدير الشركة السورية للنقل والسياحة فايز منصور إن الشركة مستمرة بتسيير الرحلات إلى دير الزور مؤكداً أن الباص يتسع لـ 45 مواطناً بأسعار رمزية دون تكلفة كمساهمة من الشركة لعودة الأهالي، إضافة إلى الاستعداد لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً.

ولفت منصور إلى أنه من الممكن أن تسهم الشركة مستقبلاً بالقيام باستثمارات جديدة في محافظة دير الزور ضمن متابعة وتوجيهات وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الشركة.

الوطن

شام تايمز

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