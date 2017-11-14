بالفيديو .. موظف في مطار أمريكي ينقذ المسافرين من انفجار بطارية

أظهر تسجيل مصور يجبس الأنفاس، لحظة قيام موظف في إدارة أمن المطارات في ولاية #فلوريدا الأمريكية بإنقاذ حياة عشرات المسافرين بعدما شاهد الدخان يتصاعد من إحدى الحقائب وقام بإبعادها من المكان بسرعة.

ولم يتردد ريكاردو بيريز (20 عاماً) في المخاطرة بحياته بعدما شاهد الدخان يتصاعد من إحدى الحقائب، وهرع لإبعادها عن المسافرين.

وتبين فيما بعد بأن الحقيبة كانت تحتوي على بطارية “ليثيوم” وأنها كانت على وشك الانفجار، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي في مطار فلوريدا عند طابور تفتيش الحقائب عندما لاحظ أحد المسافرين بأن الدخان يتصاعد من حقيبته قبل أن يتركها في المكان ويفر هارباً.

ودب الذعر على الفور بين صفوف المسافرين الذين تبعثروا في جميع الاتجاهات، في حين تولى بيريز أمر الحقيبة وحملها على الفور وهرول بها بعيداً عن المسافرين.

يذكر بأن فرق الطوارئ وصلت بسرعة إلى المكان، حيث تبين لها بأن الدخان تصاعد من بطارية كاميرا اشتعلت فيها النيران داخل حقيبة الراكب.

يذكر بأن الحادثة أثارت الذعر بين المسافرين حيث أشيع بأن حادثاً إرهابياً وقع في المطار، قبل أن توضح الجهات المختصة حقيقة ما حدث، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

شام تايمز

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