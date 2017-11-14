رئيس وزراء كندا يفتن سكان مانيلا في مطعم للوجبات السريعة

تنقل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو‭‭ ‬‬بخفة من طاولة لأخرى وتحدث مع الناس وتوقف لالتقاط الصور في أحد مطاعم الوجبات السريعة في مانيلا مما فتن سكان الفلبين للمرة الثانية هذا العام.

و زار ترودو مانيلا لحضور قمة إقليمية وتوقف عند أحد فروع سلسلة مطاعم جوليبي فودز للوجبات السريعة بعد زيارة لعيادة قريبة للنساء تدعو إلى تنظيم الأسرة وهي مسألة شائكة في الفلبين التي تقطنها أغلبية كاثوليكية.

ورحب بكل من بالمطعم تقريبا وصافح وعانق المعجبين به بعد أن طلب الدجاج المقلي وعصير الفراولة.

وقال ”سآخذ الطلب معي. سآكل في السيارة“ قبل أن يتوقف لالتقاط صورة مع عامل بالمطعم.

وعندما هبط في مطار كلارك دخل ترودو مبتسما وسط حشد من الأطفال تجمع لتحية الشخصيات البارزة القادمة لحضور القمة وتبادل التحية مع بعضهم ولوح للبعض الآخر.

وخلال زيارته السابقة لمانيلا فاز ترودو في استطلاع رأي على تويتر بوسم أكثر شخصيات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) جاذبية والذي طلب من الناس التصويت لأكثر الزعماء جاذبية في قمة عام 2015.

( reuters )

شام تايمز

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