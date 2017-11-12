صرف الشيك ضعف قيمته بألف مرة ! .. خطأ موظف كويتي يحدث عجزاً بأحد البنوك

تسبب خطأ موظف في أحد البنوك الكويتية بإحداث عجز في مصروفات البنك بعد أن صرف شيكاً لمواطن بقيمة تزيد عن المبلغ الذي طلبه المواطن بموجب الشيك الذي قدمه للموظف.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصدر أمني، أن مواطنًا دخل أحد البنوك لصرف شيك بقيمة 180 دينارً (قرابة 600 دولار) فقط لكن الموظف سلمه 180 ألف دينار (قرابة 600 ألف دولار) بالخطأ.

وقال المصدر إنه تم الكشف عن الحادثة بعد أيام عندما قام مدير البنك بمراجعة المصروفات في البنك، مضيفًا أن المواطن رفض إعادة المبلغ بعد مطالبته به حيث زعم أن المبلغ الذي استلمه من حقه متهمًا المسؤولين في البنك بـ “تزوير الشيك لأخذ ماله”.

و أقدم البنك على رفع قضية ضد المواطن، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد أن رفض إرجاع المبلغ إلى البنك.

شام تايمز

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