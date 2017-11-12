بالفيديو .. الممثلة المصرية نيللي تكشف سبب رفضها قبلة من محمود ياسين بأحد الأفلام

كشفت الفنانة المصرية نيللي سبب رفضها القبلات في الأفلام، قائلةً: “في فيلم اسمه حادث النصف متر طلب مني المخرج الراحل أشرف فهمي، السماح لمحمود ياسين بتقبيلي ولكني رفضت”.

وأضافت نيللي، خلال لقائها المذاع على فضائية “الحياة” المصرية: “وأنا صغيرة كنت في مرحلة المراهقة لم أدرك ما كنت أفعله من ارتداء مايوه وقصير أو مفتوح، ولكن لما فهمت بدأت أرفض ذلك”.

وتابعت الفنانة المصرية: “في بدايتي قمت بتصوير 4 أفلام في وقت واحد، وكنت أخلص شغلي في الفيلم ده أروح للثاني وأخلص وأروح للثالث ثم الرابع، ثم أستقل قطار الإسكندرية الساعة 6 مساءً للمشاركة في عرض إحدى المسرحيات في ذلك الوقت والعودة للقاهرة مرة أخرى”.

شام تايمز

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