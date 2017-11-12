أمريكي يربح 750 ألف دولار باليانصيب في عيد ميلاده

أعياد الميلاد مناسبة للاحتفال مع الأهل والأصدقاء، والحصول على الهدايا والمفاجآت المختلفة، لكن رجل أمريكي احتفل هذا العام بعيد ميلاده بطريقة مغايرة تماماً، بعد أن فاز بجائزة في اليانصيب قيمتها 750 ألف دولار.

وكان هيسون هوغ، توقف في أحد متاجر سلسلة 7 إلفن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد يوم واحد من عيد ميلاده، واشترى بطاقة يانصيب بـ 10 دولارات، دون أن يدرك، أن هذه البطاقة ستحمل له أخباراً سارّة، حسب موقع يو بي أي.

وبعد أن حصل على الهدايا من الأهل والأصدقاء، كان هوغ على موعد مع هدية مميزة أخرى، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، بعد خدش الأرقام الأولى من البطاقة، قبل أن يمسحها بآلة اليانصيب، ليكتشف أنه ربح 750 ألف دولار، أفضل هدية حصل عليها في عيد ميلاده الخامس والثلاثين.

ويقول هوغ إن أول ما سيشتريه من أموال الجائزة، هدية أخرى لنفسه، تتمثل في وجبة سوشي، ويفكر أيضاً في شراء بعض عملات البيتكوين، والاستثمار فيها للمستقبل.

شام تايمز

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