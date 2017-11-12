تكلفة تصنيعه بلغت 60 مليون دولار .. جامعة ” أكسفورد ” تبتكر مشروباً جديداً سيمنح الجنود الأميركيين ” قوة خارقة “

ابتكرت مجموعة من العلماء في #جامعة_أكسفورد البريطانية مشروباً جديداً يساعد في حرق الدهون من دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي منخفض بالكربوهيدرات.

ويهدف هذا المشروب كما يقول علماء أكسفورد، إلى تحويل القوات الأميركية إلى “جنود خارقين” في ساحة المعركة، ولتعزيز أدائهم البدني والعقلي، وفق ما ذكت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبدأت شركة في سان فرانسيسكو الأميركية ببيع النسخة التجارية الأولى من المشروب الذي يطلق عليها اسم “كيتون في زجاجة”، بحسب ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، ويحتوي المشروب على “الكيتون” وهو مركب عضوي يتميز بوظيفيته الكاربونيلية، كما أنه حمض دهني يقوم بإنتاجه الجسم وذلك نتيجة حرقه للدهون المتراكمة.

ويُستخدم الكيتون مصدر طاقة بديلاً لسكر “الغلوكوز”، وبالتالي ترتفع نسبته بالدم عندما يكوم الجسم غير قادر على استهلاك السكر، فيبدأ بتحليل وحرق الدهون والبروتينات مما يؤدي إلى إنتاج الكيتونات.

ووفقاً للدراسة التي نشرها موقع “ديلي ميل” البريطاني، عندما يُعطى مشروب “الكيتون” للجنود، مع المحافظة على نوعية الغذاء الغنية بالسكر والكربوهيدرات نفسها، يصبح للجسم مصدران مهمان لإنتاج الطاقة، هما السكر والكيتون، ما يؤدي بدوره إلى تفعيل قدراتهم الجسدية والذهنية بشكل كبير.

كما أن الكيتون يساعد في المحافظة على اللياقة البدنية للجنود، ووصلت تكلفة تصنيع مشروب الكيتون إلى 60 مليون دولار أميركي.

ويتبع كثير من المشاهير نظام الكيتون الغذائي بهدف إنقاص وزنهم وتزويدهم بالطاقة في الوقت ذاته، وأشهرهم نجمة تلفزيون الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي كيم كارداشيان.

شام تايمز

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