عريس مصري يصاب برصاصة في منطقة حساسة خلال حفل زفافه

لم يكن عريس مصري يتوقع أن يتحول حفل زفافه إلى ما يشبه بـ ”المأتم”، بعدما أصيب بطلقة طائشة في “منطقة حساسه”.

البداية جاءت، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، بإصابة العريس ويدعى عثمان السيد ويبلغ من العمر 28 عامًا، بإحدى قرى محافظة الدقهلية بطلق ناري بأعلى الفخذ الأيسر في “منطقة حساسة” أثناء إطلاق صديقه أعيرة نارية احتفالًا بالزفاف.

ونقل العريس إلى المستشفى فيما تقدم أهل العريس للبلاغ في قسم الشرطة المحلي ضد مطلق النار المحتفل، لتلقي أجهزة الأمن القبض عليه رغم صداقته للعريس، وتم ضبط السلاح المستخدم على أن يعرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

شام تايمز

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