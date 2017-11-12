ميسي يتحدث عن كواليس رحيل نيمار و يثير التكهنات حول مستقبله الدولي

كشف اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن كواليس رحيل صديقه وزميله السابق في النادي الكاتالوني، البرازيلي نيمار نحو باريس سان جيرمان الفرنسي، في”الميركاتو” الصيفي الماضي، كما تحدث في سياق آخر، عن مستقبله الدولي مع منتخب بلاده.

وأدلى ميسي بحوار لشبكة “ايسبيين” العالمية، حيث طُرح عليه السؤال التالي: “في حفل زفافك بروزاريو الصيف الماضي، كان نيمار معك، هل أخبرك أنه راحل عن الفريق؟”.

وأجاب ميسي قائلاً: “الحقيقة هي أنه حتى اليوم الأخير في الجولة الأمريكية كنا نتحدث، ولم نكن نعرف أي شيء وقال لنا إنه لم يستقر على رأي ولا يعرف ما كان عليه القيام به”.

وأضاف النجم الأرجنتيني موضحاً الأمور: “لقد خرج البعض ليؤكدوا أنهم كانوا يعرفون برحيله عن الفريق، ولكن الحقيقة هي أننا كنا نتحدث معه حتى اليوم الأخير، وهذا ما قاله لنا”، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، ويأتي كلام ميسي لينفي تلك التقارير الصحفية التي زعمت أن بعض أعضاء نادي برشلونة كانوا على علم برحيل نيمار منذ الموسم الماضي.

وفي سياق آخر، تحدث ميسي عن مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، وموعد اعتزاله اللعب دولياً

وأفصح قائلاً: “بصراحة، لم أتخذ قراراً بشأن مستقبلي الدولي، لكن أعتقد أنها من الممكن أن تكون النهاية لهذه المجموعة من اللاعبين في حال لم نتأهل لكأس العالم، بصراحة لا أستطيع تخيل ما كان سيحدث، كان سيكون شيئاً مرعباً للجميع”.

وعن إمكانية أن يكون مونديال روسيا الأخير في مسيرته، رد ميسي بقوله: “لا أعرف، أنا أحاول ألا أنظر للمستقبل والتركيز فقط على الأهداف اليومية الآن وتحديد الأهداف في المستقبل القريب”.

وأضاف: “لا أعرف ما سيحدث بعد كأس العالم، سوف نحاول الاستمرار في النمو خلال الأشهر المقبلة، سنحاول أن نستفيد من الوقت الضئيل الذي لدينا وبعد ذلك سنرى”.

وتابع: “كان من المستحيل أن نتصور عدم وصولنا لكأس العالم، لا أستطيع التحدث عن الآخرين ولكني أعتقد أن معظمهم ظنوا الشيء نفسه (الاعتزال الدولي)، كان علينا أن نكون في روسيا، كنا نفعل كل شيء من أجل التأهل ولكننا لم نصل لذلك بسهولة”.

وكان منتخب الأرجنتين قد انتظر الجولة الأخيرة من تصفيات منطقة أمريكا الجنوبية ليكسب تأشيرة التأهل إلى نهائيات مونديال روسيا لكرة القدم.

شام تايمز

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