ألمانيا : حافلات الحماية من القنص بحلب ترفع أمام بوابة براندنبورغ

رفعت أمام بوابة براندنبورغ، في العاصمة الألمانية برلين، الحافلات الثلاث التي تذكر بالحافلات التي استخدمت كحواجز لحماية المدنيين من القناصين وذلك بعد أن كانت نصبت لأول مرة في إحدى ساحات مدينة دريسدن، قبل أشهر.

وقالت صحيفة “برلينر مورغن بوست”، يوم أمس الجمعة، إن هذا النصب التذكاري، للفنان السوري الألماني مناف حلبوني، يهدف للتذكير بالحافلات التي نصبت في أحد شوارع مدينة حلب، للحماية من رصاص القناص.

وأقيم النصب التذكاري لأول مرة في مدينة دريسدن، أمام كنيسة كيرشه، في الثالث عشر من شباط الماضي، حيث أثار العمل وقتها احتجاجات عنيفة من قبل اليمينيين.

وتأتي إقامة هذا النصب، في العاصمة برلين، كجزء من فعالية “صالون خريف برلين 3″، والتي ينظمها مسرح مكسيم غوركي.

شام تايمز

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