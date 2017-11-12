ايرلندا : برنامج لتوطين اللاجئين السوريين و مساعدتهم يفوز بجائزة

فاز مشروع بلدة “لوايس”، الذي رحب باللاجئين السوريين في ايرلندا بجائزة وطنية، وهو عبارة عن مشروع لدمج اللاجئين السوريين بمدينة “بورتالاويس” الإيرلندية.

وقالت وسائل إعلام إيرلندية، أول أمس الخميس، إن اتحاد “كلويد هاوسينغ”، و “إعادة توطين لاجئ سوري”، ومدينة بورتلوايس، فازوا بجائزة التكامل المجتمعي للإسكان، ضمن جوائز المجتمع والسكن الاجتماعي لعام 2017.

واستقبلت إيرلندا 90 لاجئ سوري، عام 2014، فيما تعهدت “كلويد هاوسينغ”، بتزويد 13 عائلة بمنازل، أو حوالي 54 شخصاً، فيما تسابق الناس في المدينة لتقديم الدعم، حيث يوجد حالياً الآن خطة اندماج لثلاث سنوات.

وسيعرض مشروع “The Portlaoise Syrian”، في معرض يظهر التنوع والعمل المبتكر لمنظمات الإسكان والتعاونيات السكنية والسلطات المحلية المشاركة.

من جانبه، قال المجلس الإيرلندي للسكن الاجتماعي، إن مبادرة المدينة وغيرها، هي نتيجة لحاجات الإسكان المحلية، فيما سيحتفل المجلس بالفائزين، الأسبوع المقبل بمدينة دبلن.

شام تايمز

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