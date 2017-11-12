معلومات مفصلة عن المهن الأكثر شيوعاً و إقبالاً بألمانيا وفق موقع التأهيل المهني ( المهنة الثالثة )

نشر موقع التأهيل المهني في ألمانيا (ausbildung.de)، معلومات عن المهن العشرة الأكثر شيوعاً وإقبالاً على تعلمها في البلاد.

وعرض الموقع، التفاصيل المتعلقة بهذه المهن (تفاصيل التدريب – مدته – الرواتب – الشروط – …).

المهنة الثالثة: بائع

مدة التدريب: سنتان

الأجر في سنوات التعليم المهني: السنة الأولى 730-550 يورو/ السنة الثانية: 820-590 يورو.

المهام التي يتعلمها المتدرب

يتعلم البائع كيفية مراقبة جودة البضائع وإعادة ترتيبها في المستودعات أو في المتاجر، بالإضافة إلى فرز السلع الجديدة، وعرضها بشكل جذاب قدر الإمكان، ومن ثم بيعها إلى الزبون، إلى جانب تقديم المعونة للزبائن، وتلقي الشكاوى منهم.

نظرة عامة

يمكن أن يكون هذا التدريب في المدرسة أو في أحد المتاجر (أي تعليم مزدوج)، ويمكن أن يكون نظرياً في المدرسة فقط.

وهناك عدة مجالات يمكن العمل بها في نطاق هذه المهنة، فيمكن اختيار تعلم هذه المهنة في جميع المتاجر المتخصصة في تجارة التجزئة، مثل متاجر الأثاث ومتاجر أدوات البناء، ومحلات السوبر ماركت ومحلات الأزياء.

ويكون نطاق عمل المتدرب غالباً في محلات المبيعات، وفي المستودع أو في المكتب، ويتعلم المتدرب في السنة الأولى المهام الرئيسية، أما في السنة الثانية من التدريب كبائع، فيمكن للمتدرب الاختيار بين 4 مجالات:

• استلام البضائع والتخزين: ويتم فيها تعلم مراقبة عملية التسويق والتخزين ورصد المبيعات وتسليم البضائع.

• المشورة والمبيعات: يكون الزبون محور الاهتمام في هذا القسم، ويتعلم المتدرب المهارات ليكون خبيراً استشارياً قادراً على حل المشاكل التي تواجه الزبائن.

• الحساب: يتم ضمن هذا المجال اختيار الأشخاص القادرين على الحساب السريع، والمتعاملين بود مع الزبائن.

• التسويق: ويشمل تعلم فن الإعلان، والوسائل الممكنة لجذب الزبائن.

الشروط العامة للحصول على مقعد تدريب مهني في هذا المجال

نظريا لا يتطلب توفر شهادة مدرسية محددة، لكن وفقاً للإحصاءات فإن أغلب المتدربين في مجال البيع يحملون شهادة الدراسة المتوسطة أو حتى شهادة الثانوية العامة.

وغالبا ما تتطلب دراسة هذه المهنة علامات جيدة في اللغة الألمانية والرياضيات، إلى جانب مهارات التواصل الاجتماعي، والقدرة على استيعاب طلبات الزبائن، وتحمل ضغط العمل.

شام تايمز

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