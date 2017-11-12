حقيقة خبر وفاة طفل سوري بلبنان بعد ضرب المعلمة رأسه بالحائط

تداولت شبكات وصفحات إخبارية مواقع سورية، خلال اليومين الماضيين، مقطعاً مصوراً يظهر أباً يبكي ابنه المتوفى، تحت عنوان “أب سوري في لبنان يطالب بالثأر لإبنه بعد ضرب رأسه بالحيط من قبل معلمة المدرسة فنزف وتوفي بعد ثلاثة أيام”.

وانتشر المقطع المصور على نحو واسع وتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون إيراد أية معلومات موضحة.

وبحث عن تفاصيل الفيديو/ الخبر / الحادثة، ليتبين أنها ليست حديثة بل تعود لشهر كانون الأول من العام الماضي.

ووفق ما نشرت عدة وسائل إعلام لبنانية، فإن الطفل المتوفى، هو الطفل الفلسطيني “أحمد عبادي” (10 سنوات)، من منطقة الزاهرية في طرابلس.

وتم توقيف المعلمة على ذمة التحقيق، فيما دفن الطفل في مخيم البداوي.

ولم يتسن الوصول لنتائج التحقيق حول الحادثة، وما إذا كانت المعلمة أدينت أم لا.

شام تايمز

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