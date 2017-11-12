ألمانيا : خمسينية ترصد عشرات الآلاف من اليوروهات مكافأة لمن يجد لها حقيبتها المفقودة !

نشرت صحيفة “بيلد” الألمانية، يوم الجمعة، إن إعلاناً لمجهول على صفحة كاملة يفيد برصد جائزة قدرها 30 ألف يورو لمن يعيد حقيبة مستندات فقدت قبل عدة أيام.

وقال الإعلان الضخم الذي لم يعرف اسم صاحبه إنه لا بد من إعادة الحقيبة “بكامل محتوياتها” للحصول على المكافأة.

وقالت معلومات غير مؤكدة لمجلة “شبيغل أون لاين” إن صاحبة الحقيبة تخطت سن الخمسين عاما، ولا ترغب في الإعلان عن اسمها، مبينة أنها كانت تحمل داخل الحقيبة مجوهرات عائلية ثمينة ووثائق هامة.

ولم يسفر البحث عن أي نجاح في استرداد الحقيبة حتى الآن رغم المكافأة السخية المرصودة لمن يعيدها.

وكانت الحقيبة الرمادية اللون وماركتها الإيطالية الراقية، فقدت وفق ما يقول الإعلان بأحد مطاعم السوشي اليابانية بالمحطة الرئيسية في العاصمة الألمانية برلين ظهر يوم الرابع من الشهر الجاري.

وتضمن الإعلان عنوانا للتواصل مع صاحبه هو أحد حسابات البريد الإلكتروني.

وقال متحدث باسم صحيفة “بيلد” إن الشركة المالكة للصحيفة تعتقد أن الإعلان خاص، وليس من مؤسسة، مشيرا إلى أن إعلانا على صفحة كاملة بالطبعة البرلينية من صحيفة “بيلد” تتكلف وفقا لقائمة الأسعار 23866 يورو.

وكان متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أكد ردا على تساؤل أن هناك بلاغا قدم في الرابع من الشهر الجاري إلى نقطة شرطة محطة القطارات الرئيسية ببرلين يفيد بسرقة حقيبة.

إلا أنه لم يتأكد إن كان الأمر يتعلق بذات الحقيبة أم لا.

ولم يشر المتحدث إلى محتوى تلك الحقيبة، مبينا أن شرطة برلين تتولى التحقيقات.

(DPA)

شام تايمز

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