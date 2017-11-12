ميسي يتحدث عن المهاجم الأساسي للتانجو.. ويشيد بالنجم الصاعد

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي إن مدرب المنتخب خورخي سامباولي هو من سيحدد اللاعب الذي سيشغل مركز رأس حربة التانجو في المونديال.

وقال ميسي في تصريحات صحفية بعد الفوز على روسيا وديا بهدف “أجويرو وهيجواين وإيكاردي مهاجمون مختلفون في الخصائص، المدرب هو من سيختار”.

وأشار إلى أن الفريق استعاد الهدوء بعد التأهل للمونديال، مضيفا “لعبنا في الشوط الاول أهدأ بكثير من المباريات السابقة، لا نهاجم بسرعة، كما حدث في مواجهات سابقة أمام فنزويلا وبيرو، كان لدينا صبر في خلق الفرص”.

وأشاد باداء لاعب بوكا جونيورز الشاب كريستيان بافون، الذي قال عنه إنه “لاعب مهم للمنتخب بالنظر إلى المميزات التي لديه، ليس سريعا فقط، ولكنه يتخذ قرارات مهمة”.

وأضاف “لقد أثبت ذلك في هدف أجويرو” في إشارة إلى صناعة هدف الفوز لمهاجم مانشستر سيتي.

وأبدى ميسي سعادته بالملعب الذي سيستضيف افتتاح ونهائي المونديال، والذي جرى افتتاحه اليوم بمواجهة روسيا والأرجنتين.

وأعلن سامباولي أن ميسي لن يلعب مباراة الثلاثاء المقبلة أمام نيجيريا، وسمح له بالعودة لناديه برشلونة.

كووورة

شام تايمز

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