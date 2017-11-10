نيمار يتحدث عن خلافاته في سان جيرمان

تحدث اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين مدربه في باريس سان جيرمان، أوناي إيمري، وتفكيره في الرحيل عن صفوف الفريق الصيف المقبل.

وقال نيمار في حديث مع صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية، بعد الفوز على اليابان وديا: “أنا سعيد، وراضٍ عن نفسي كلاعب يعطي كل شيء في الميدان، كل ما يخرج يزعجني كثيرًا لأنهم يخترعون الكثير من القصص غير الصحيحة”.

وأضاف: “مع كافاني أو مع المدرب ليس لدي أي مشكلة، في الواقع لقد أتيت بتأييده، أريد أن أكون سعيدًا، ولم أحضر لسان جيرمان لأزعج أحد، لذلك أطلب منكم أن تتوقفوا عن هذا، وأنا أعلم أهميتي للفريق”.

وعن الشائعات التي تطارده، أضاف: “أنا لست غاضبًا، جئت عن طيب خاطر، لا أحب الضوضاء وهذه القصص غير الصحيحة، أنا أتحدث عن الانزعاج من الناس الذين يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء وهم لا يعرفون شيئًا”.

وأردف: “ليس لدي أي مشاكل في باريس سان جيرمان، وما يزعجني هو ضغط الصحافة، أنا رجل يحب الفوز وأحب الألقاب، وذهبت إلى باريس وأنا سعيد وكنت سعيدًا عندما غادرت برشلونة، وأنا سعيد الآن أيضًا”.

وكان يجلس بجانب نيمار، مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، الذي تحدث عن شخصية اللاعب، وقوته مع المنتخب البرازيلي داخل وخارج الملعب، الأمر الذي دفع نيمار للبكاء، واضطر للخروج من المؤتمر الصحفي.

كووورة

شام تايمز

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