مفاجأة في راتب أومتيتي مع برشلونة

ينتظر صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقده مع الفريق الكتالوني بعدما أصبح أحد ركائز كتيبة إيرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا خلال الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن برشلونة يسعى لتجديد عقد أومتيتي وزيادة راتبه، خاصة وأن اللاعب يحصل على 3 ملايين يورو سنويًا فقط وهو من أقل لاعبي البلوجرانا تقاضيًا للأجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن التركي أردا توران لاعب برشلونة الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية حتى الآن هذا الموسم يتقاضى ضعف راتب المدافع الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن أومتيتي يملك عقدًا ينتهي في 2021 بشرط جزائي يصل إلى 60 مليون يورو، وهو أكثر من قيمة فسخ العقد لسيرجي روبيرتو (40 مليون يورو)، وجيرارد ديولوفيو (35 مليون يورو).

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع أومتيتي خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وانضم صامويل أومتيتي لنادي برشلونة الإسباني في صيف عام 2016 قادمًا من نادي ليون الفرنسي.

ونجح أومتيتي بجدارة في حجز مركزه بشكل أساسي مع برشلونة بجانب جيرارد بيكيه، في الخط الدفاعي للبلوجرانا.

كووورة

شام تايمز

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