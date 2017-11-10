بالفيديو .. نجاة سعودي من صاعقة مميتة وسط الصحراء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو يظهر نجاة سعودي من موت محقّق، بعدما تعرضت سيارته لصاعقة رعدية مميتة في الصحراء بشمال المملكة.

ويظهر الفيديو المتداول المواطن واقفاً بجوار سيارته من نوع “جيب” وسط الصحراء وفجأة سمع صوت الصاعقة الرعدية، وفق ما اوردت قناة العربية السعودية، وعلى الرغم من كون الفيديو لم يُظهر آثار هذه الصاعقة على المواطن إلا أن بعضا من متداولي الفيديو أكدوا أن المواطن لم يصب بأي أذى.

شام تايمز

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