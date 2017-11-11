في تايلاند .. قرد يدخل بغيبوبة بعد احتسائه فنجان قهوة سرقه من سائح

بعدما قام بسرقة كوب من القهوة من أحد السياح وارتشف محتواه، دخل قرد صغير في غيبوبة دامت عشر ساعات بسبب جرعة كافيين زائدة.

قفز القرد ماكاك فاسيكولاريس إلى دراجة نارية سياحية في العاصمة التايلندية #بانكوك ، وسرق منها كوباً مليئاً بالقهوة الثقيلة.

وخلال عدة دقائق من احتسائه كوب القهوة سقط القرد على الأرض دون حراك وسط ذهول مجموعة من السياح الذين استدعوا فريق إسعاف بيطري لعلاج القرد.

وقد قدم المسعفون محلول الكربون والملح للقرد لتخفيف وطأة جرعة الكافيين التي تلقاها جسمه جراء احتسائه كوب القهوة، وفقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وظل القرد فاقداً للوعي لمدة وصلت إلى عشر ساعات قبل أن يستيقظ في صباح اليوم التالي.

وقالت صحيفة “خون راك لينغ” المحلية، إن القرد الصغير الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، ربما حاول تقليد أحد الأشخاص وهو يحتسي فنجاناً من القهوة في وقت سابق.

من جهته طلب مأمور البلدة من السياح والسكان المحليين عدم ترك الطعام والمشروبات في الأماكن التي يرتادها هذا النوع من القرود التي تشتهر بتقليدها للإنسان، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

شام تايمز

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