” لاجئ لبناني ” وصل إلى ألمانيا عبر ” قوارب الموت ” يعود إلى بلاده داخل نعش بعد أن توفي نتيجة مرض

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن شاباً لبنانياً هاجر إلى ألمانيا قبل عامين، عبر “قوارب الموت”، عاد إلى بلاده داخل نعش بعد أن توفي جراء المرض.

وذكر موقع “لبنان 24” اللبناني أن محمد الرفاعي (27 عاماً) توفي في ألمانيا قبل أيام، نتيجة مرض ألم به، ولم تعلم عائلته بذلك إلا بعد 3 أيام، حين أبلغ أصدقاء له شقيقه الموجود في ألمانيا على بعد 500 كم.

وأضاف الموقع أن العديد من اللبنانيين في ألمانيا بادروا إلى المساعدة في دفع التّكاليف الباهظة لنقل الجثمان.

ودفن محمد، الخميس، في بلدة القرنة (عكار)، وقالت شقيقته إن أحداً في لبنان “لم يرد علينا ولم يتحرك، بل كانوا يقولون لنا إن إكرام الميت دفنه، وبالتالي فليدفن في ألمانيا”.

وأضافت: “كل السياسيين في لبنان يتحملون مسؤولية وفاة أخي، فبسببهم هاجر عبر قوارب الموت، ومات بعيداً عنّا وكسر قلبنا”.

شام تايمز

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