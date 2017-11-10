ألمانيا : سوري يتعرض للضرب على يد مجموعة من الأفغان خلال محاولته الدفاع عن طفلة

تعرض شاب سوري للضرب على يد عدة أشخاص، خلال محاولته الدفاع عن طفلة حاول أحدهم مضايقتها.

وقالت صحيفة “برلينر تسايتونغ” الألمانية، إن الحادثة وقعت مساء يوم الأربعاء (9/11)، في الساعة 9 مساء، في ساحة أليكساندربلاتس، في برلين.

وبحسب معلومات الشرطة، فإن أفغانياً يبلغ من العمر 18 عاماً طلب من فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً الحصول على رقم هاتفها وعندما رفضت الأخيرة، جاء سوري يبلغ من العمر 20 عاماً لمساعدتها وطلب من الأفغاني الابتعاد عنها، فما كان من الأخير إلا أن قام بضربه بالتعاون مع 6 أشخاص آخرين.

وفر الجناة إلى محطة مترو الأنفاق في ساحة أليكساندربلاتس، قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقال اثنين منهم، فيما أصيب السوري بجراح طفيفة.

وما زالت التحقيقات بالحادثة مستمرة.

شام تايمز

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