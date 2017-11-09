المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان : القبض على شاب سوري قتل لبنانية في إحدى الشاليهات و سرق منها ” 20 ألف ليرة ”

قالت “قوى الأمن الداخلي” في لبنان، إن قوات الأمن ألقت القبض، يوم الأحد الماضي، على شاب سوري، بتهمة قتل مواطنة لبنانية، داخل أحد الشاليهات في جونية.

وقالت شعبة العلاقات العامة، في المديرية، يوم الأحد (5/11) إنه تم العثور على جثة المواطنة (ص.أ 63 عاماً)، في الثالث من الشهر الجاري، في أحد شاليهات جونية، وهي مكبلة اليدين بشريط لاصق.

وقالت المديرية إن قوى الأمن تمكنت من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه به، ويدعى (أ.أ 18)، من مواليد عام 1999، سوري الجنسية، بعد أن أقفل هاتفه الخلوي، وتوارى عن الإنظار، بعد ارتكاب الجريمة.

وقامت قوة من الشعبة المذكورة بتنفيذ عملية في بلدة اليمونة البقاعية، أسفرت عن توقيف الجاني.

وبالتحقيق معه، اعترف بأنه قام بتاريخ (29/10)، بخنق السيدة بيديه، وبعد أن تأكّد من وفاتها، قام بوضع شريط لاصق على فمها وحول يديها، وسرق 20 ألف ليرة لبنانية، كانت بحوزتها.

وبعد اعترافه، تم إيداعه لدى القضاء المختص.

شام تايمز

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