ألمانيا : طلاب في مدرسة يعتدون بالضرب على مدرسين و يتسببون بإصابة عناصر شرطة !

قام طلاب مراهقون بالاعتداء على مدرسين اثنين، إضافة إلى جرح شرطيين، في مدرسة إيمينوسن، في هيسن، بألمانيا.

وقالت مجلة “فوكوس” الألمانية، الخميس، إن خمسة مراهقين، تترواح أعمارهم بين 12 و 14 عاماً، قاموا بعمليات تخريبية في المدرسة.

المجموعة قامت بضرب مدرس وتهديد آخر، ما استدعى طلب الشرطة التي تعرضت للقذف بالحجارة، ما أدى لإصابة شرطيين بجروح طفيفة، ثم لاذت المجموعة بالفرار، لكن تم إلقاء القبض عليها لاحقاً.

وكانت حصيلة الحوادث ستة محاضر، تنوعت بين تخريب وتحطيم ممتلكات، والتهديد، ومحاولة التسبب بإصابات خطيرة، إضافة إلى مقاومة رجال الشرطة.

المصدر : FOCUS

شام تايمز

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