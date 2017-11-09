هولندا : السجن لمدة عامين لطالب لجوء اغتصب سيدة خمسينية و اعتدى عليها بالضرب

قضت محكمة هولندية بالسجن مدة سنتين، على طالب لجوء ليبي، بعد إدانته باغتصاب سيدة خمسينية، والاعتداء بالضرب عليها.

وقالت صحيفة “إين ليمبورخ” الهولندية، إن القاضي أكد على وجود دلائل كافية على اغتصاب المرأة، والاعتداء عليها بشكل عنيف.

وكانت الحادثة وقعت في الثالث عشر من شهر تشرين الأول من العام الماضي، في مدينة هيرلين الهولندية، حيث أخبر شاهد عيان الشرطة، أن طالب لجوء يتعارك مع امرأة.

وعند وصول الشرطة لم تكن المرأة تستجيب بأي شكل من الأشكال، بحسب أحد عناصر الشرطة، وبعد قليل فتحت عيناها فجأة.

وزعم طالب اللجوء أن المرأة طلبت منه ممارسة الجنس مقابل المال، وعندما تراجعت عن ذلك لم يتمالك نفسه، فقام بضربها، دون أن يعترف بالاغتصاب والاعتداء.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بسجنه مدة ثلاث سنوات، إلا أن القاضي حكم عليه بسنتين، بسبب وجوده غير القانوني في هولندا.

المصدر : 1limburg

شام تايمز

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