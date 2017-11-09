الرئيسة التنفيذية السابقة لياهو تعتذر عن اختراق بيانات وتلوم روسيا

اعتذرت ماريسا ماير، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ياهو، عن واقعتين كبيرتين لاختراق البيانات في شركة الإنترنت، وألقت باللوم على عملاء روس في واحدة على الأقل من الواقعتين، وذلك خلال جلسة بشأن تنامي عدد الهجمات الإلكترونية على الشركات الأمريكية الكبرى.

وقالت للجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال الإدلاء بشهادتها مع الرئيس التنفيذي لشركة أكيوفاكس ومسؤول تنفيذي كبير بشركة فيريزون للاتصالات “بصفتي رئيسة تنفيذية فإن هذه السرقات حدثت خلال رئاستي للشركة وأنا أريد أن أتقدم باعتذار صادق لكل واحد من مستخدمينا”.

وأضافت “للأسف ففي حين ساعدت جميع إجراءاتنا (شركة) ياهو للدفاع بنجاح عن سيل الهجمات من قراصنة يعملون بشكل خاص أو برعاية الدولة فإن عملاء روس دخلوا على أنظمتنا وسرقوا مستخدمينا”.

واستحوذت فيريزون أكبر شركة اتصالات لا سلكية في الولايات المتحدة على معظم أصول شركة ياهو في يونيو/ حزيران وهو نفس الشهر الذي تنحت فيه ماير.

وكشفت فيريزون، الشهر الماضي، أن عملية خرق بيانات ياهو في عام 2013 أثرت على كل حساباتها البالغ عددها 3 مليارات مقارنة بما يقدر بأكثر من مليار تم الكشف عنها في ديسمبر كانون/ الأول.

(REUTERS)

شام تايمز

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