معاون وزير التعليم العالي: 653 مقعداً للطلاب في مفاضلة منح الجامعات الخاصة خلال أيام .. 66 مقعداً لذوي الشهداء و7 منح للطلاب المعوقين

كشف معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور بطرس ميالة عن صدور مفاضلة منح الجامعات الخاصة خلال أيام قليلة جداً وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بصدورها عملا بقرار مجلس التعليم العالي، منوهاً بالانتهاء من إعداد جميع الشروط الخاصة بالمنح ليتم التفاضل على أساس المعدل والثانوية الحديثة والرغبات والاختصاصات بما فيه الحد الأدنى للتفاضل.

وبين ميالة أن عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم يقدر بـ653 طالباً وطالبة من الفرعين العلمي والأدبي، يشكلون نسبة 5 بالمئة من عدد الطلاب والطالبات المستجدين المسجلين سنويا في الجامعات الخاصة، منوها بأن التقدم لمفاضلة المنح يشمل 22 جامعة خاصة في سورية.

وأشار معاون وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة ستقبل 10 بالمئة من مقاعد المنح لذوي الشهداء، ما يعادل 66 مقعدا، إضافة إلى قبول 1 بالمئة من مقاعد المنح للمعوقين، ما يعادل 7 منح خاصة وذلك من أصل المقبولين في مفاضلة منح الجامعات الخاصة، بهدف إتاحة الفرصة لهم بالتسجيل على المفاضلة، على أن يتم التقدم لكل اختصاص على حدة من إجمالي المنح وفق الاختصاصات المتاحة والمحددة.

كما لفت ميالة إلى ترقين قيد الطالب في الجامعة الحكومية وذلك في حال كان من المقبولين عند صدور النتائج النهائية للمقبولين في مفاضلة منح الجامعات الخاصة، وبذلك يستفيد من المنحة.

وبموجب الشروط، يتم التفاضل على أساس مجموع درجات الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب بإحدى دورتي عام2017 وذلك بعد اختيار لغة أجنبية واحدة (إنكليزي – فرنسي)، مع طي درجة مادة التربية الدينية وبناء عليه يحسب المجموع من 2400 درجة للفرع العلمي و2200 درجة للفرع الأدبي ويفاضل الطالب بناء على هذا المجموع لجميع الرغبات وللقسم المماثل للغة التي اختارها وبشرط أن يكون الطالب حاصلاً على معدل لا يقل عن 50 بالمئة في الشهادة الثانوية، مع صدور عدد من الشروط تتوضح في إعلان المفاضلة بشكل مفصل.

ويحق للطالب المقبول أو المسجل في الجامعة الحكومية (عام أو مواز) في العام الدراسي 2017-2018 التقدم إلى مفاضلة منح الجامعات الخاصة مهما كان قبوله بالجامعة الحكومية، وكل طالب يقبل في المنحة يرقن قيده في الجامعة الحكومية إذا كان مسجلاً فيها.

ولا يحق للطالب التسجيل في الجامعة الحكومية إذا كان قبل فيها ولم يسجل بعد، كما تتضمن المفاضلة ما يخص الفرع العلمي والأدبي لأبناء الشهداء، والفرع الأدبي والعلمي لذوي الإعاقة، وبناء على قرار مجلس التعليم العالي تعلن الوزارة شروط التقدم للاستفادة من المنح المجانية المقدمة من الجامعات الخاصة لمصلحة وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2017-2018 للطلاب السوريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية بفروعها لعام 2017 لدراسة المرحلة الجامعية الأولى في الاختصاصات المحددة.

الوطن

شام تايمز

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