المرحلة التجريبية للتوزيع على البطاقة الذكية تبدأ قريباً في دمشق .. «النفط»: 13.5 مليار ليرة الدعم الحكومي لمازوت التدفئة حتى الآن

بين مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أن المرحلة التجريبية لتوزيع مادة مازوت التدفئة عن طريق البطاقة الذكية في محافظة دمشق سوف تبدأ خلال الأيام القادمة، وذلك من خلال البدء بتركيب أجهزة قراءة البطاقات على عدد من صهاريج توزيع مادة المازوت.

وفي تصريح أوضح المصدر أن المرحلة التجريبية سيتم فيها تدريب السائقين والموزعين على كيفية قراءة البطاقة الذكية من خلال جهاز القراءة الذي سوف يتم تركيبه على حوالى 7 صهاريج لتكون التجربة عليها وعند التأكد من نجاح العملية وإتقان العاملين عليها سيتم الانتقال إلى مرحلة التوزيع الدائم عن طريق البطاقة الذكية، حيث وصل عدد الأسر المسجلة على البطاقة الذكية في دمشق أكثر من 175 ألف أسرة.

وفي السياق ذاته بلغ إجمالي ما تم توزيعه من مادة مازوت التدفئة على الأسر في المحافظات السورية أكثر من 118.5 مليون لتر مازوت موزعة على أكثر من 800 ألف أسرة في المحافظات السورية.

وبحساب المبيع على أساس سعر لتر مازوت التدفئة المدعوم 185 ليرة سورية يكون إجمالي ما تم بيعه حتى الان حوالي 22 مليار ليرة سورية، وعلى اعتبار أن سعر التكلفة بحسب بيانات وزارة النفط يبلغ حوالى 300 ليرة سورية تكون تكلفة مبيع الكمية نفسها أكثر من 35.5 مليار ليرة سورية ليكون إجمالي الدعم المقدم من الحكومة لتوزيع مازوت التدفئة على الأسر حتى الآن حوالى 13.5 مليار ليرة سورية.

وبالعودة إلى تقرير التوزيع فقد تم توزيع أكثر من 31.2 مليون لتر مازوت على أكثر من 156 ألف أسرة في محافظة دمشق بينما تم توزيع 12.5 مليون لتر مازوت على 62.5 ألف أسرة في محافظة ريف دمشق.

وفي القنيطرة تم التوزيع لـ 2.2 مليون لتر مازوت موزعة على أكثر من 14.7 ألف أسرة بينما تم توزيع أكثر من 4.2 ملايين لتر على حوالى 24 ألف أسرة في محافظة درعا، وفي السويداء تم توزيع حوالى 11مليون لتر مازوت على أكثر من 108 آلاف أسرة وفي حمص تم توزيع أكثر من 10.6 ملايين لتر مازوت على أكثر من 93.6 ألف أسرة وفي محافظة حماة تم توزيع حوالى 12 مليون لتر مازوت موزعة على أكثر من 118 ألف أسرة.

وفي حلب تم توزيع أكثر من 17 مليون لتر مازوت على أكثر من 86 ألف أسرة وفي طرطوس كانت الكمية الموزعة أكثر من 11.3 مليون لتر مازوت موزعة على أكثر من 105 آلاف أسرة وفي محافظة اللاذقية تم توزيع أكثر من 6.3 ملايين لتر مازوت على أكثر من 31.7 ألف أسرة.

الوطن

شام تايمز

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