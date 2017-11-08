دراسة ألمانية : 50 % من الأطفال صادفوا مواداً إباحية على الإنترنت

كشفت دراسة ألمانية أن الأطفال والمراهقين غالبا ما يصادفون دون قصد موادا إباحية على الإنترنت.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها جامعتا هوهنهايم ومونستر الألمانيتان إن نحو 50% من الذين شملتهم الدراسة ذكروا أنهم رأوا “مواد بالغة الإباحية” على الإنترنت.

وتستند الدراسة إلى استبيان شمل 1048 فردا تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عاما.

وبلغت نسبة من صادفوا مواد بالغة الإباحية على الإنترنت في الفئة العمرية بين 14 و15 عاما نحو الثلث، وبحسب الدراسة، فإن نحو 50% من المصادفات كانت على نحو غير مقصود.

وقال ينز فوجلجزانج من جامعة هوهنهايم: “60% من الفتيات اللاتي شملتهن الدراسة ذكرن أنهن صادفن مواد إباحية على الإنترنت دون قصد، بينما بلغت النسبة بين الفتيان 37% فقط”.

وأشارت الدراسة إلى أن أول مصادفة لمواد إباحية على الإنترنت حدثت للذين شملتهم الدراسة في سن 2-14 عام في المتوسط، وفي سن 7-12 عام بالنسبة للفئة العمرية بين 14 و15 عاما.

وقال تورستن كفانت من معهد علوم الاتصالات بجامعة مونستر: “يضطر الأطفال والمراهقون للتعامل مع هذه المواد بمفردهم وبدون تأثير من الوالدين أو المدرسة بسبب التعامل المنفرد مع وسائط الاتصال بالإنترنت”.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من 50% من الأطفال والشباب لم يتحدثوا إلى أحد عن المصادفة الأولى لهم مع مواد إباحية على الإنترنت، بينما تحدث عن ذلك 4% فقط مع مدرسيهم أو آبائهم.

(DPA)

شام تايمز

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