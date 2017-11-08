ملياردير جديد كل 5 أيام في الصين !

كشف تقرير حديث، تزايدا لافتا في عدد مليارديرات الصين، وأظهر أن 67 مليارديرا التحقوا بنادي الأثرياء في البلد الآسيوي الضخم عام 2016.

وبحسب تقرير نشرته كل من هيئتي “يو بي إس” “بي دبليو سي”، فإن الصين تسجل مليارديرا جديدا كل 5 أيام، وهو معدل سريع للغاية.

وأضاف التقرير أن ثروة الصينيين استفادت من عوامل عدة مثل الاستقرار الجيو-ستراتيجي وارتفاع أسعار العقارات والإنفاق على البنية التحتية وتنامي الطبقة المتوسطة.

وتبعا للتصنيف، فإن عدد المليارديرات في آسيا (637) يفوق لأول مرة نظيره في الولايات المتحدة التي لا تزال أكبر بلد لتركز الثروة حتى اليوم.

ويوضح التقرير بحسب سكاي نيوز أن التكنولوجيا شكلت مصدرا أساسيا للثروة في آسيا، وأضاف أن الدول الآسيوية تتفوق على الولايات المتحدة في توظيفها، وفق ما نقل “بزنس إنسايدر”.

(DPA)

شام تايمز

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