ألمانيا : وفاة أحد نجوم معجزة بيرن

أعلن نادي كولون الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن لاعبه السابق هانز شايفر، المتوج ضمن صفوف منتخب ألمانيا الغربية بلقب كأس العالم 1954، فارق الحياة اليوم عن عمر يناهز 90 عاماً.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن شايفر، الذي أكمل التسعين من عمره في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لفظ أنفاسه الأخيرة في سلام وسط حضور أفراد عائلته.

وسجل شايفر، الذي كان يلعب في مركز الجناح الأيسر، 15 هدفاً خلال 39 مباراة دولية بين عامي 1952 و1962، وكان قائداً لمنتخب ألمانيا الغربية ببطولتي كأس العالم 1958 و1962، بعد أن توج معه باللقب في 1954.

وعلى مستوى الأندية، قضى شايفر مسيرته الاحترافية بأكملها ضمن صفوف كولن، بين عامي 1948 و1965.

وقال رئيس كولون فيرنر سبينر في بيان نشره النادي: “اسم هانز شايفر سيظل خالداً كواحد من أبطال العالم وكأبرز رموز نادينا، عائلة نادي كولون بأكملها في حالة حداد عميق، وتتقدم بالتعازي لكل أقرباء هانز شايفر”.

وبذلك، بات المهاجم السابق هورست إكيل، اللاعب الوحيد من الفريق المتوج بمونديال 1954، الذي لا يزال على قيد الحياة.

وكان منتخب ألمانيا الغربية قد فجر مفاجأة في تلك البطولة حيث خالف كل التوقعات بفوزه على نظيره المجري 3-2 في النهائي، بمدينة بيرن السويسرية، وقد أطلق على فوزه باللقب اسم “معجزة بيرن”

(DPA)

شام تايمز

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